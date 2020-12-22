Путін заборонив переслідувати експрезидентів РФ: деталі закону

Глава Росії Володимир Путін підписав закон про розширення гарантій недоторканності експрезидентів.

Відповідну інформацію розмістили на сайті президента РФ. Тепер його не можна притягнути до відповідальності, допитати або обшукати за абсолютно будь-які дії, навіть вчинені поза терміном президентських повноважень.

Згідно з документом, ускладнилася процедура позбавлення колишнього президента недоторканності. Ініціювати процедуру повинен буде не Слідчий комітет Росії, а третина депутатів Державної Думи Росії. Далі буде потрібна згода обох палат парламенту, верховного та конституційного судів, а для ухвалення цього рішення в парламенті необхідно 2/3 голосів.

Крім того, заборонено обшукувати житлові та службові приміщення експрезидента, оглядати його автомобілі, засоби зв'язку, документи, багаж і листування.

Нагадаємо, що в липні 2020 року в Росії "обнулили" терміни президентства Путіна, внісши відповідні поправки в конституцію. Тепер він зможе знову стати кандидатом у президенти РФ і залишитися при владі на п'ятий і шостий терміни.

Уперше президентом його обрали 26 березня 2000 року. Потім він переобирався на пост глави держави у 2004, 2012 і 2018 роках.

Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень збільшили з чотирьох до шести років.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Путін, можливо, серйозно хворий і може піти у відставку. Поява законопроєкту, суть якого полягає в тому, щоб зробити колишніх президентів фактично недосяжними для правосуддя – знак, який вказує на це.