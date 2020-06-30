Путін підписав "загадковий" указ для військових РФ

Кирило Лютий Новини Росії 04:40, 30.06.2020

Глава Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2020 році.

Документ опублікований на сайті правової інформації. Особливістю указу є те, що вперше в ньому не вказана тривалість зборів. Хоча в попередніх указах, з 2014 року, озвучувалися терміни в два місяці.

До зборів в російській армії будуть залучені також нацгвардійці, держохорона та ФСБ. Забезпеченням зборів буде займатися уряд і місцева влада.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в МЗС України заявили про ризики нового вторгнення Росії, причиною якого можуть бути внутрішні проблеми в РФ.

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