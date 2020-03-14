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14 березня • оновлено в 13:53
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Путін підписав скандальний законопроект про поправки до Конституції

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін підписав законпроект про поправки до Конституції, які дають йому можливість залишатися в кріслі глави держави.

Він "обнуляє" його президентські терміни і дозволяє балотуватися ще як мінімум два рази після закінчення поточного терміну в 2024 році. Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації.

Тепер законопроект буде направлений до Конституційного суду для перевірки. Після цього 22 квітня по поправкам планують провести загальноросійське голосування.

Володимир Путін

Володимир Путін

narodna-pravda.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, Державна дума Росії прийняла в третьому читанні скандальні правки до Конституції РФ.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, ну а чо делать, если народ вопиёт -Отец родной, кормилец, не покидай нас ! Вороги-супостаты кругом, обложили демоны ! На тебя Батюшко вся надёжа ! Вот и решил Обнулятор протектората Россия , уважить людишек )))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Злопыхатель Вежливый, Зря ёрничаешь, в военной доктрине США, Россия, наравне с Китаем числятся как враги. И лишь благодаря Путину, у "исключительных" нет ни единого шанса победить Россию.
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