Путін підписав скандальний законопроект про поправки до Конституції

Президент Росії Володимир Путін підписав законпроект про поправки до Конституції, які дають йому можливість залишатися в кріслі глави держави.

Він "обнуляє" його президентські терміни і дозволяє балотуватися ще як мінімум два рази після закінчення поточного терміну в 2024 році. Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації.

Тепер законопроект буде направлений до Конституційного суду для перевірки. Після цього 22 квітня по поправкам планують провести загальноросійське голосування.

Володимир Путін narodna-pravda.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, Державна дума Росії прийняла в третьому читанні скандальні правки до Конституції РФ.

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