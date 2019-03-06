Путін підписав скандальний закон про військових: що змінилося

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким забороняється російським військовим передавати ЗМІ та публікувати в інтернеті дані про себе і своїх товаришів по службі.

Як повідомляє офіційний портал правової інформації Росії, тепер військовим забороняється мати при собі, перебуваючи на службі, технічні засоби, які дозволяють за допомогою інтернету поширювати аудіо-, фото-, відеоматеріали та дані геолокації.

Також військовим забороняється публікувати інформацію, що дозволяє визначити приналежність до Збройних сил Росії, інших військ, військових формувань та органів. Зокрема йдеться про відомості щодо близьких родичів, товаришів по службі, командування або розташування військових частин.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міноборони РФ розробило документ, яким вводить низку заборон для російських військових, які перебувають за кордоном. Документ називається "Пам'ятка військовослужбовцю, що виконує спеціальні завдання за межами території РФ" і вже надійшов у війська.

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