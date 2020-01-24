Президент Росії Володимир Путін в ході візиту до Віфлеєму в четвер, 24 січня, підняв кашкет палестинського гвардійця, який впав на підлогу.

Підтверджуюче відео особистого фотографа президента Палестини Махаммада Атіка опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як видно на кадрах, проходячи повз ряд військових, глава РФ помітив головний убір, що лежав на підлозі. Він підняв кашкет і повернув його на голову офіцера, показавши великий палець.

Росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом

Палестинці оцінили такий крок, тоді як росіяни вкотре висміяли лідера. "Коли йде Путін, у євреїв капелюхи злітають. Лихе око?", "Будь-яку нісенітницю висвітлюють, як подвиг. Ви нормальні?", "Ледве дотягнувся до голови", "Ну що, економіку підняти не може, хоч палестинця кашкет підняв", "В*та в екстазі", "Ленін і діти прям", "Понти для пропагандистів", – написали в коментарях.

Що ніхто вчора не побачив: Путін і впала кашкет солдата почесної варти в Віфлеємі pic.twitter.com/TGZfvazGlK - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше місцевий оркестр міста Віфлеєм в Палестині невдало спробував зіграти гімн Росії під час прибуття в резиденцію глави РФ Путіна.

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