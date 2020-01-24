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24 січня • оновлено в 21:47
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"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео

1.7т
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Президент Росії Володимир Путін в ході візиту до Віфлеєму в четвер, 24 січня, підняв кашкет палестинського гвардійця, який впав на підлогу.

Підтверджуюче відео особистого фотографа президента Палестини Махаммада Атіка опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як видно на кадрах, проходячи повз ряд військових, глава РФ помітив головний убір, що лежав на підлозі. Він підняв кашкет і повернув його на голову офіцера, показавши великий палець.

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Росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом

Росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом

Палестинці оцінили такий крок, тоді як росіяни вкотре висміяли лідера. "Коли йде Путін, у євреїв капелюхи злітають. Лихе око?", "Будь-яку нісенітницю висвітлюють, як подвиг. Ви нормальні?", "Ледве дотягнувся до голови", "Ну що, економіку підняти не може, хоч палестинця кашкет підняв", "В*та в екстазі", "Ленін і діти прям", "Понти для пропагандистів", – написали в коментарях.

"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео
"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео
"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео
"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео
"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео
"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео
"В*та в екстазі": росіяни потролили "подвиг" Путіна з кашкетом у Палестині. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше місцевий оркестр міста Віфлеєм в Палестині невдало спробував зіграти гімн Росії під час прибуття в резиденцію глави РФ Путіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший - бог для х*хлов!! Каждый шаг отслеживают.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ху@ло в фуражке!
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Клим Чугункин, читай статью, мент.
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