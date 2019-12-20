"Путін піде!" Журналіст викрив "секретний код" на пресконференції глави Росії

Російський журналіст Михайло Ростовський, проаналізувавши пресконференцію президента РФ Володимира Путіна, дійшов висновку, що розмовами про зміну Конституції він позбавляє своїх наступників можливості бути біля керма держави два терміни.

Нагадаємо, що Путін заявив, що розглядає можливість змінити норму Конституції, згідно з якою одна і та ж особа не може бути президентом більш ніж два терміни "поспіль". Зокрема він говорив про скасування застереження "поспіль".

Як Ростовський пише в своїй статті для MK.RU, слово "поспіль" у пункті 3 статті 81 Конституції дозволило Путіну розтягнути термін свого фактичного перебування біля керма російської держави майже на чверть століття, але своїх наступників такої можливості він має намір позбавити.

Журналіст викрив "секретний код" на пресконференції Путіна Кореспондент

"Президент чітко висловив своє негативне ставлення (цікаво, де це негативне ставлення було раніше) до цього слова з шести букв. Іншими словами, якщо Путін не передумає, майбутнім президентам Росії доведеться задовольнитися двома термінами по шість років", – написав журналіст.

Він зазначив, що, можливо, росіяни побачили "контури нового російського політичного пейзажу, який виникне після 2024 року".

"З президентів Володимир Володимирович піде – інший варіант навіть не обговорюється. Його повернення на пост прем'єра представляється малоймовірним – все добре в міру. Але чи піде Путін зовсім із російської політики? Точно ні – у якомусь статусі він там залишиться. Але ось у якому саме?

Такий статус найлегше собі уявити за умови значного підвищення політичної ваги парламенту. Коротше, робимо зарубку на майбутнє й чекаємо нових прозорих натяків зверху", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін зробив цинічна заяву про те, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

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