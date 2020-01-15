Путін призначив заміну Медведєву і готується піти: хто стане президентом РФ і чим це загрожує Україні

ОНОВЛЕНО: Володимир Путін запропонував кандидатуру Голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра.

У Росії почалася операція "Наступник". При цьому місце Володимира Путіна займе не черговий силовик, або вчорашній олігарх, а саме Володимир Путін.

Після відставки російського уряду на чолі з Дмитром Медведєвим після федерального послання президента, в Росії починається переділ влади.

Все, що важливо знати про можливе перевтілення Путіна і як це вплине на Україну – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Дмитро Медведєв іде у відставку. Ймовірно, наступним прем'єр-міністром Росії стане людина, яку Путін може обрати новим президентом. Вже відомо, що прем'єром стане Михайло Мішустін;

Все відбудеться поступово. Користуючись підтримкою Кремля й особисто Путіна, глава уряду буде нарощувати рейтинг до 2024 року;

Путін запропонував низку гучних змін до Конституції. Їх головна мета послабити майбутнього наступника, а за самим главою Кремля зберегти всі важелі влади;

Буде створено окремий орган, а Путін займе пост "лідера нації", який править над усіма.

Що сталося в Росії і чому саме зараз

Володимир Путін виступив із 16 щорічним посланням до Федеральних зборів. У 2020 році виступ глави держави-агресора вперше транслювали на вулицях (на найбільших медіафасадах російської столиці), у метро і навіть по радіо в таксі. Тобто бажання рознести основні тези у Кремля було просто колосальним.

Путін багато говорив про соціальні проєкти і загальні плани. Пригрозив світу новітніми російськими ракетами, зазначивши, що вперше Росія нікого не доганяє, а вже володіє зброєю, яку іншим країнам тільки належить створити. Але важливе тут інше, а саме зміни до Конституції Росії.

Дмитро Медведєв і Володимир Путін

Ось основні тези:

Передача частини президентських повноважень парламенту. Законодавчий орган зможе затверджувати главу уряду, заступників і міністрів;

Змінити процедуру призначення силовиків. Зараз їх призначає президент, а Путін пропонує це робити за згодою Ради Федерації;

Перетворити Державну раду в Конституційний орган;

Дати право Раді Федерації звільняти з посад суддів Конституційного і Верховного судів;

Підняти ценз осілості для президента Росії з 10 до 25 років;

Змінити положення про заборону одній і тій же людині займати посаду президента більше двох термінів поспіль.

Якщо оцінювати заяву Путіна по верхах, то тут явно закладений посил для наступників, які підуть у президенти вже після 2024 року. Наступний російський президент втратить частину повноважень і стане залежним від Ради Федерації. Зокрема, він не зможе самостійно затверджувати керівників силових відомств або главу уряду.

Володимир Путін же, ймовірно, стане главою Ради Федерації. Таким собі "патріархом", який до кінця життя буде контролювати ситуацію в країні. Майбутній же президент за задумом повинен бути абсолютно лояльною людиною, яка з одного боку буде міцно пов'язана з Радою Федерації, з іншого боку більш чіткими вимогами Конституції.

Путін збереже владу

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар упевнений, сьогоднішня заява Путіна – початок операції "Спадкоємець". "Насправді Путін на пенсію не зібрався і налаштований передати владу Путіну. Тільки вже не президенту. У Росії почалася операція "спадкоємець Путіна". І це не завжди ведений Медведєв. Тут потрібен лідер. Очевидно, це буде хтось із силовиків.

Судячи з усього, ми бачимо реалізацію традиційної схеми "Ботокс у бороду, біс – у ребро". Владу ВВП передавати нікому не збирається, якщо говорити про прізвища. Якщо про посади, то значна частина повноти влади перейде до парламенту РФ.

Фактично, термінове перекроювання Конституції – прихована форма подальшої узурпації влади. Після 2024 Путін займе пост у радянській вертикалі, наприклад, глави новоствореної Держради. Або, в крайньому разі, прем'єра... хоча, пазлик більше вказує на його парламентський вектор...", – наголосив Сохар.

Міжнародник Ілія Куса впевнений, що ні про який кінець "епохи Путіна" мови бути не може. Владу ніхто віддавати не буде.

"Мета цього маневру – зниження токсичності Кабміну і підготовка сприятливого підґрунтя для реалізації політичних трансформацій всередині системи, про які говорив Путін у посланні Федеральним зборам", – пояснив міжнародник.

Дійсно, багато змін, озвучених Путіним, прямо вказують на його формальний відхід від влади. Де-факто Путін же свій вплив як мінімум постарається зберегти. Як вважає фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський, який близько знає Володимира Путіна, глава Кремля спеціально вніс поправку про підвищення цензу осілості з 10 до 25 років, щоб відсікти частину конкурентів.

"Це такий посил Михайлу Ходорковському або іншим варягам, які або навчалися за кордоном, мали якесь ТМП, не зможуть балотуватися в президенти. Можливо, це готовий посил Олексію Навальному або будь-яким іншим людям, хто навчався колись за кордоном. Досить цікавий момент , але він суто тактичний, не стратегічний. Путін не стратег, він тактик і всі ці пропозиції – тактичні", – розповів OBOZREVATEL Запольський.

Частково його слова доповнює і російський журналіст Ігор Яковенко. "Путін вирішив у такий спосіб продовжити своє самодержавство шляхом відкидання хвоста. Як ящірка відкидає хвіст". Також він упевнений, що Медведєва зняв з посади особисто Путін, а нового прем'єра (спадкоємця) поки ніхто не назве.

"Він переконаний у тому, що "це рішення Путіна, а не Медведєва, оскільки у Медведєва, в принципі, немає такої опції – ухвалювати рішення", – пояснив OBOZREVATEL Яковенко.

Для України цей перехід поки нічого доброго не обіцяє. Чому?

Путін постарається максимально зберегти тональність влади. Тобто все, що стосується "захисту русского міра, мови, релігії і культури" по всьому світу збережеться. У цьому плані на Україну буде чинитися, як мінімум, такий же тиск;

З огляду на те, що майбутній президент отримає обмежену владу (а ймовірно, буде і лояльною людиною), Володимир Путін і далі продовжить негласно курирувати силовиків, суддів і так далі;

Цілком можливо, що в цьому випадку наслідник продовжить агресивну політику як щодо України, так і "західного світу".

У будь-якому випадку, на початку 2020 року Володимир Путін почав масштабну кампанію під назвою "трансформація". З одного боку – вона ознаменує закінчення епохи президентства. З іншого – створить якийсь аналог "лідера нації", який і далі буде керувати Кремлем як неформальними, так і конституційними зв'язками.

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