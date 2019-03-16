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"Путін піде добровільно!" Журналіст передбачив майбутнє Росії

1.4тЧитати матеріал російською

Чинний президент Російської Федерації Володимир Путін добровільно покине свій пост.

Таку думку висловив головний редактор радіостанції "Говорит Москва" Сергій Доренко в інтерв'ю "Собеседнику", відповідаючи на питання про майбутнє РФ.

"Я в цьому впевнений (Путін піде добровільно. – Ред). І його наступник, формально зберігаючи відданість і спадкоємність, розгорне все в сторону", - зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

За словами Доренка, людина, яка прийде після Путіна, буде правити під портретом Путіна.

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"Але змістовно він буде, зрозуміло, його підміняти: нас очікує, за моїми відчуттями, неосталінізм, але наступник отримає монополію на трактування путінської спадщини. І це буде конфліктно, може бути, навіть страшно: при живому Путіні наступник заборонить йому пояснювати його власну політику", - уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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Особа
Сергій Доренко
Місце
Росія
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