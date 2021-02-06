Ні, мова не йде про кращого друга вчених і спортсменів, яким був товариш Сталін. Розмова про Володимира Путіна як друга всього лише своїх друзів, пише Матвій Ганапольський для Радіо Свобода. Така дрібниця, скажете ви, але саме вона багато в чому визначає життя не тільки всієї держави, а й долю людей, які не є друзями Путіна.

Дружба – це все. Дружба вище таланту. Сильніша за будь-який уряд. Дружба означає трохи менше, ніж сім'я. Тобі варто було спорудити навколо себе стіну дружби, і сьогодні ти не волав би до мене про допомогу, приблизно так казав дон Корлеоне, і вважаю, що Путін – один з кращих його учнів, навіть якщо він не читав роман Маріо П'юзо.

Дон Корлеоне знав, про що говорив: мафія, ідеологом і слугою якої він одночасно був, змусила його сформулювати головне і точне. Головні думки Корлеоне життєві, лапідарні і дуже домашні, якщо можна так висловитися. І це не дивно, адже вся мафія за своєю структурою – це сім'я, тільки велика.

Ти просто поступово починаєш оперувати великими грошима, зберігаючи масштаб крихітного села, з якого перебрався до великого міста, перенісши з собою в ліс хмарочосів м'які пиріжки, які до сімейного сніданку пекла улюблена бабуся; любов до довгого обіду і розмов з друзями про великі гроші та інші радощі життя, які не порушують твого внутрішнього звичного укладу.

До речі, а хто вони, ці твої друзі, з якими ти так любиш обідати в глибині ще закритого ресторану? Та все ті ж люди – друзі дитинства, юності, друзі перших походів по дівчаткам, друзі, які допомагали робити перші кроки в твоєму нелегкому бізнесі. Це ті, хто стріляв, топив, здирав шкіру живцем. Поступово друзі спеціалізувалися, хтось краще стріляв, а хтось знайшов одного в Мексиці і курує торгівлю наркотиками, але... о першій годині дня всі вони збираються в ресторані, драпірованому в червоне, щоб випити вина і зберегти усередині самих себе сімейне відчуття, яке не менш важливе, ніж наркотики і гроші.

Путін в цьому сенсі – ідеальний друг. По суті, він перевершив товариша Сталіна і став справжнім другом для шахтарів, спортсменів і вчителів. У кожному виступі Путіна – спокій і надійність, визнання труднощів, але і декларування кращого майбутнього. Чому голосують за Путіна? Та тому що кожен громадянин Росії має свій шматочок Путіна – в словах, в надбавці до пенсії, в упевненості, що американці не пройдуть.

Але є й інші, справжні друзі, які щодня опиняються поруч з Путіним о першій годині дня в тому самому ресторані, оббитому червоним оксамитом, нехай навіть ресторан віртуальний. Хто вони, ці найближчі друзі Путіна, які прикривають, ховають, вбивають? Тут немає великої загадки. Взагалі-то, це непогані люди, з якими Путіна звело життя. Ось розслідування Олексія Навального про палац в Геленджику. Ми бачимо цих, загалом, непримітних людей – в далекі вже роки в Німеччині, де виконувалися завдання Служби зовнішньої розвідки, потім в Пітері, де вирішувалися питання в мерії.

Далі – кооператив "Озеро", потім заняття на татамі. А ще родичі, а ще друзі друзів... Начебто їх небагато, але скільки вірних друзів потрібно? Адже питання не в числі, а в якості. Причому важливо не стільки їх якість, скільки твоє. В першу чергу вірним другом повинен бути ти. І тут Путін – ідеальний друг. Хто-небудь чув, як колишній друг Путіна розповідає на публіці його секрети? Я не чув. І не через острах, що Путін з ним розправиться – просто у Путіна немає колишніх друзів. Всі справжні і всі цілодобово крутяться на цій важливій дружній роботі. Чому? Тому що ніхто не покинутий.

У день, коли країна очманіла від Романа Абрамовича, який, порушуючи всі канони і правила, купив яхту і став імплантуватися в британське життя, встав просте запитання: а хто він такий, чому Путін йому це дозволяє? А неважливо чому. Просто вони друзі. А другу можна те, що не можна іншим. Не сумніваюся, що Абрамович поєднував приємне з корисним – яхту і виконання тонких фінансових завдань Путіна за кордоном, але факт залишається фактом: де зараз Абрамович, ми не знаємо, що він робив або робить для Путіна, ми теж не знаємо. І таких Абрамовичей десятки. Віолончеліст Сергій Ролдугін – він теж мовчить, Аркадій Ротенберг мовчить, а потім "бере на душу" той самий палац.

Звичайно, всі ці друзі чудово розуміють, що роблять, вірніше, що творять. Але їхнє мовчання і слухняність грунтується на простій впевненості в тому, що Путін їх захистить. Завжди. І не тому, що одного разу буде порушений якийсь закон, а тому, що завжди буде рівно такий закон, який дасть їм повну недоторканність в справі дружби. Тому що Путін – друг.

І ось ця путінська дружба, якою я щиро захоплююся, могла б бути описана в поемах, про неї міг би майстерно зіграти на віолончелі той же Ролдугін, якби не один маленький, крихітний нюанс, який називається "країна". На жаль для Путіна, але, загалом, на щастя для країни, Путін не може зробити близькими друзями всіх, так що з'являються всякі Навальні, які його дратують.Та й взагалі якось все стало похитуватися.

Ким, по суті, був дон Корлеоне? Він був простим феодалом, і його модель дружби і омерті могла працювати тільки при феодальних відносинах. Феодальні відносини в Росії добігають кінця, головна причина ясна і зрозуміла – безжалісний час. Нове покоління бачить країну інакшою, і бабусині пиріжки у них добре йдуть в хорошому кафе під хорошу каву.

Якщо говорити ширше, то суспільство давно придумало простий спосіб протистояння Корлеоне – це вибори. Не дати злочинцеві вибудувати свою вертикаль, яка на десятиліття втопить країну в вірній дружбі для маленької групки людей, – ось головний сенс виборів. В Росії вибори можна зупинити, але не можна зупинити життя.

Одного разу час Путіна закінчиться. Чи зрозуміють нинішні путінські друзі, що він їх, загалом, використовував, що вони діяли на шкоду своїй власній країні. Якщо зрозуміють, то добре. Тоді, можливо, з'являться перші свідчення для суду. Якщо ж ні... Що ж, тоді варто знову перечитати роман "Хрещений батько". Там край подібний тип дружби майстерно описаний. Ось чому ця книга на всі часи.

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