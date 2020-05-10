Президент Росії Володимир Путін побоюється повторення періоду перебудови. Саме тому він затіяв переформатування влади в країні після 2024 року і перехід на тандемократію (систему управління державою декількома особами. – Ред.).

Про це в блозі на сайті "24 каналу" написав російський журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru Олександр Баунов. На його думку, глава країни-агресорки прагне уникнути помилок, допущених після розпаду СРСР.

"Саме через призму страху перебудови-2 слід тлумачити ухвалене Путіним рішення проблеми 2024 року. Вибір відбувався між тим, щоб залишитися при владі самому або передати владу надійному наступнику, зберігши за собою функції та інструменти контролю, яких не було за часів Горбачова", – зазначив він.

На думку Баунова, як план передати владу наступнику і зберегти за ним контроль можуть бути прочитані пропозиції з послання президента РФ Федеральному зібранню від 15 січня 2020 року: обмежити президентську владу двома термінами, посилити вплив парламенту на формування уряду і вписати в Конституцію новий орган Держради.

Володимир Путін "ИноСМИ"

"Всі ці нововведення могли бути спробами апаратників, які відповідальні за держбудівництво і отримали від Путіна карт-бланш, знайти варіанти вирішення проблеми-2024. Однак жодне з них не давало б результату без двовладдя і горезвісної тандемократіі. Саме про це Путін говорив в Іванові на початку березня, передбачаючи свою згоду на обнулення президентських термінів", – вважає журналіст.

Нинішній президент Росії, підкреслює він, міг би призначити наступника, а сам піти на посаду глави Держради або/і лідера правлячої партії або руху. До того ж, ці пости можна було б поєднати, адже у статті про Держраду сказано, що президент її формує, але не сказано, що він же її й очолює.

"Таким чином, Держраду міг би очолити Путін, який перестав бути президентом, а відсутність прямої підтримки виборців на цій посаді компенсувалася б роллю глави правлячої партії (руху), що отримала парламентську більшість. В якості альтернативного полюсу нагляду і місця для Путіна – колишнього президента міг би виступити і пост глави уряду, посилений тією ж посадою керівника партії влади і лідера парламентської більшості", – робить висновок Баунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ по інституту КДБ Юрій Швець розповів, що існують деякі розвідознаки, які свідчать про швидке усунення Володимира Путіна від влади. За його словами, один із основних – виведення значних фінансових ресурсів за межі Росії.

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