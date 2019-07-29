"Їм все набридло": Бабченко оцінив протести в Москві

Протести в Москві 27 липня показали, що відтепер влада в Росії припинила грати в демократію.

"Чи боїться Путін того, що відбувається в Москві? Звичайно, ні", – сказав в блозі OBOZREVATEL журналіст Аркадій Бабченко.

"Ніякого страху там немає. Просто від тактики гри в демократію, гри у вибори вони перейшли до тактики побиття і посадок, яка і простіше, і ефективніше. Просто їм все набридло", – переконаний він.

Протести в Москві 27 липня, поліція проводить затримання Republic.ru

Відповідаючи на запитання, чи не показав такий численний протест, що росіяни стали сміливіше відстоювати свої переконання, Бабченко зауважив: "Я не бачу, що у них стало менше страху. 20-тисячні мітинги були, і не раз. І в підтримку Навального виходило 20 тисяч, на Болотній площі було ще більше. На мітинги виходили і по 20, і по 30 і, кажуть, по 100 тисяч чоловік".

За оцінками журналіста, акція протесту 27 липня закінчиться тим, чим закінчувалися всі попередні акції: нічим.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві 27 липня відбувся мітинг з вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Учасників акції жорстоко розганяли правоохоронці, провівши масові затримання – загалом більше 1300 осіб.

Коментуючи цю подію в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL, російський журналіст і опозиціонер Олександр Риклін сказав: "Вони хотіли залякати, але тільки розлютили їх. Вони викликали лють у величезної кількості людей. Я бачив в натовпі молодих хлопців, які говорили: "Гаразд, зараз літо, а ось на початку вересня всі наші зберуться, тоді подивимося, що буде". І це правда".

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