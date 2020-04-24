Путін остаточно змінив дату завершення Другої світової війни

Марина Ліснічук Новини Росії 14:33, 24.04.2020 Оновлено: 14:35, 24.04.2020

У Росії офіційно змінили дату закінчення Другої світової війни світової – тепер у країні такою вважається не 2, а 3 вересня.

Відповідний закон підписав глава РФ Володимир Путін. Документ був опублікований 24 квітня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

"3 вересня – День закінчення Другої світової війни (1945 рік). Абзац дванадцятий статті 1 визнати таким, що втратив силу", – йдеться в ньому.

Путін підписав закон про зміну дати закінчення Другої світової війни

Відзначимо, що Держдума Росії ухвалила цей закон одразу в трьох читаннях ще 14 квітня. У пояснювальній записці до нього йдеться про те, що перемога СРСР над Японією у 1945 році зробила вирішальний внесок у завершення Другої світової війни.

У Росії законом змінили дату закінчення Другої світової війни
publication.pravo.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії ухвалили закон, яким перенесли дату закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня.

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