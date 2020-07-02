Путін остаточно узурпує владу в РФ після поправок до Конституції, – Фейгін

Голосування в Росії щодо поправок до Конституції може стати остаточною узурпацією влади в руках путінського організованого злочинного угрупування.

Про це заявив російський політичний діяч, кандидат юридичних наук Марк Фейгін. Думкою він поділився в інтерв’ю "Апострофу".

"Залишки виборних інститутів просто зникають. Їх більше немає, до того ж Путін де-факто оголосив про своє довічне перебування при владі", – пояснив він.

Фейгін підкреслив, що в РФ безумовно править "кримінальна, тоталітарна влада". За його словами, з ідеологічної точки зору вона дуже схожа на форму корпоративної держави, як-от в Італії за повернення Муссоліні в 1943 році (корпоративізм – коли осередками суспільства вважаються певні групи, а не окремі люди, – Ред.).

"Що стосується процесу, то самого голосування і немає. Воно імітується для більшого пропагандистського ефекту. І те, що намагаються десь нагнати явку, – це просто створення видимої активності з боку чиновників", – переконаний росіянин.

Він зазначив, що результат голосування щодо поправок до Основного закону РФ вже відомий – "це буде між 73% і 75% підтримки". Політичний діяч переконаний, що незабаром ЦВК оголосить, нібито явка була великою і цього ніхто не зможе оскаржити, бо в Росії "немає суду".

"Найгірше те, що Путін створює передумови для появи трайбалістської системи (фактично родоплемінного ладу. – Ред.). Йому 68 років, його "колегам" з ОЗУ – кому 70, кому трохи більше або менше. Але вже їхні діти перебувають у владі. Наприклад, Дмитро Патрушев – міністр сільського господарства. А його батько Микола Патрушев, колишній глава ФСБ, є головою Ради безпеки. Чим вам не сімейність? Процес просто отримує закінчену форму", – підсумував свою думку Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 77,93% росіян проголосували за ухвалення поправок до Конституції, проти – 21,26%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії РФ станом на ранок 2 липня після опрацювання 99,9% протоколів.