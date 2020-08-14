Путін оприлюднив річну декларацію: скільки заробив

Російський президент Володимир Путін за 2019 рік офіційно заробив 9,7 млн рублів (3,6 млн гривень).

Про це йдеться в його декларації, оприлюдненій на сайті Кремля. У порівнянні з 2018 роком дохід глави держави зріс приблизно на 1 млн рублів.

Список майна, яке задекларував Путін за рік не змінився. Йому належить квартира площею 77 кв. м і гараж на 18 "квадратів", два автомобіля ГАЗ М21, автомобіль "Нива" та причіп "Скіф".

Також у користуванні президента квартира на 153,7 кв. м і гаражне місце площею 18 кв. м.

Декларація президента Росії Володимира Путіна

Декларація президента Росії Володимира Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Володимир Путін задекларував дохід в розмірі 8,6 млн рублів.

Варто відзначити, що офіційний дохід виявився меншим ніж у тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і деяких інших чиновників.