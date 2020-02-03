Головна Новини
3 лютого • оновлено в 14:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Леонід Радзіховський
Леонід Радзіховський
Російський психолог та журналіст Всі статті автора

Путин определился со своими планами, он уходит

6.5т
Читати матеріал російською

Перед своим уходом с поста президента Владимир Путин назовет своего кандидата в президенты и 99%, что именно он и выиграет выборы. Роль Госсовета, который возглавит Путин, будет очень большой, власть в России разделится. Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета. Но я, честно говоря, не думаю, что власть этого органа будет такой же, как у президента. По закону, в его руках армия, внешняя политика, полиция, служба безопасности. При таких раскладах сложно представить, что власть председателя Госсовета будет сопоставима с властью президента.

Почетным лидером страны Путин быть не может, для этого у него нет оснований. Вот Назарбаев имеет официальный титул в Казахстане – он отец нации. Это не журналисты так пишут, это официальный, присвоенный ему парламентом Казахстана титул. День рождения Назарбаева – это праздник и выходной день в Казахстане. Вообразить подобное с Путиным невозможно, его в России никто не воспринимает как создателя государства. Российское государство существует веками, Путин его не создавал. И даже Российская Федерация существовала до Путина, первым президентом был Борис Ельцин. Поэтому оснований у Путина вознести себя в качестве живого бога нет.

Новини
Путин уйдет в 2022 году. В России начнется кризис – Соловей

Он будет председателем этого самого Госсовета. Что это такое – есть разброс мнений. От почетной пенсии со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти. Такой себе соправитель при президенте.

Наверное, по мысли Путина и его желаниям – это что-то в виде играющего тренера в хоккее. Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы. Думаю, что Путин определил для себя такую роль. А как это будет на самом деле, никто сказать не может, включая самого Путина.

Подробнее читайте тут - Путин уйдет с поста президента.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Леонід Радзіховський Леонід Радзіховський
Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
20
12
Смішно
18
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Пане Радзіховський, те, що путін піде зі своєї теперішньої посади, знають навіть кремлівські щури!((( Мабуть, ви правильно виявили його головне бажання: всім керувати, але ні за що формально не відповідати. Але образ хокейного тренера (а тим паче граючого) цьому НЕ відповідає, оскільки будь-який тренер несе відповідальність за результати гри СВОЄЇ команди.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Питон Каа
Питон Каа
После слова "двоевластие" дальше читать этот бред не стал, ибо в России двоевластие невозможно (да и не нужно никому), уж кому-кому, а Путину ли об этом не знать...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Путин позвонил Радзиховскому и попросил совета.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги