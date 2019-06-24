Путін оголосив раптову перевірку у військах: що трапилося

У військах Росії 24 червня почалася раптова перевірка боєготовності рішенням президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомив міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу, за задумом вранці у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі частини Повітряно-десантних військ, далекої та військово-транспортної авіації.

Також до перевірки залучаються деякі частини центрального підпорядкування, передає ТАСС.

Володимир Путін RT

"Будуть відпрацьовані завдання посилення охорони важливих державних і військових об'єктів, протиповітряної оборони, припинення терористичних загроз, знищення незаконних збройних формувань та інших деструктивних військових сил", — заявив Шойгу.

Він зазначив, що раптова перевірка військ триватиме до 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

"Війська візьмуть участь у понад 50 навчаннях різного масштабу. Задіюється більш ніж 35 полігонів", — сказав глава Міноборони.

"Даний захід спрямовано на оцінку здатності збройних сил гарантувати військову безпеку у Центрально-Азійському регіоні, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", — уточнив міністр.

За словами глави військового відомства, ще однією метою заходу є "визначення ступеня підготовленості військ і сил до участі у майбутньому найважливішому навчальному заході цього року — стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

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