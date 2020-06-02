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2 червня • оновлено в 20:15
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Путін офіційно дозволив використовувати ядерну зброю: озвучені умови

1.7т
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Глава Росії Володимир Путін затвердив умови використання ядерної зброї.

Документ був опублікований у вівторок, 2 червня, на офіційному сайті правової інформації РФ. Рішення про використання зброї буде приймати виключно президент. Його застосування розглядається як крайній захід і засіб стримування в разі загрози агресії проти Росії.

Однією з таких загроз буде вважатися "нарощування потенційним противником на суміжних з РФ і її союзниками територіях і в прилеглих морських акваторіях угруповань сил загального призначення, в складі яких перебувають засоби доставки ядерної зброї".

Також загрозами були визначені:

  • "створення і розміщення в космосі елементів системи ПРО і ударних систем";

  • "наявність у держав ядерної зброї і (або) інших видів зброї масового ураження, які можуть бути застосовані проти РФ і (або) її союзників, а також засобів доставки цих видів зброї";

  • "неконтрольоване поширення ядерної зброї, засобів її доставки, технологій і устаткування для її виготовлення, а також "розміщення на територіях неядерних держав ядерної зброї і засобів її доставки";

  • "розгортання систем і засобів протиракетної оборони, крилатих і балістичних ракет середньої і меншої дальності, високоточної неядерної і гіперзвукової зброї, ударних безпілотних літальних апаратів, зброї спрямованої енергії".

Володимир Путін. Ілюстрація

Володимир Путін. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомий російський експерт висловив думку, що в разі ядерного конфлікту з США у Росії немає жодних шансів на перемогу. Він зазначив, що "росіяни скільки завгодно можуть загрожувати і шантажувати ядерною зброєю, але вони не самогубці".

Також в середині травня в США допустили розміщення своєї ядерної зброї в Польщі. У відповідь в Росії пригрозили кризою, подібною до Карибської.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Загроза Третьої світової війни Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
ядерна зброя
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