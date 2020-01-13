Путін у Сирії образив почуття арабів: соцмережі обурені

Відвідування президентом Росії Володимиром Путіним могили легендарного султана і воєначальника XII століття Салах аль-Діна під час візиту в Сирію викликало хвилю обурення в арабських країнах.

Жителі Близького Сходу порівнювали цей візит з в'їздом французького генерала Анрі Гуро в підкорений Дамаск в 1920 році. Про це свідчать пости в Twitter, проаналізовані OBOZREVATEL.

Так, Маалі Арабрарі нагадав слова, сказані генералом-загарбником: "Салах аль-Дін, ми повернулися!" "Тепер на тому ж місці в 2020 році стоїть Путін", – зауважив він.

# التاريخ_نفسه



في العام 1920 وقف الجنرال الفرنسي (هنري جورو) على قبر صلاح الدين وركله برجله ثم قال: (ها قد عدنا يا صلاح الدين) !!



وبعد قرن من الزمان وفي العام 2020 يقف الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) على قبر صلاح الدين ليكرر المقولة نفسها !!



الأمر مقصود .. ذرية بعضها من بعض !! pic.twitter.com/0V6ofHKLKs - معالي الربراري (@Mrbrary) January 9, 2020

Моїн Аль Калоут порівняв два фото – архівне і сучасне – і написав: "Як вчора, так і сьогодні. Сьогодні Путін прийшов на могилу Салах аль-Діна, як ніби повторюючи слова французького генерала, говорить нам: "Де легіони, в яких ви були їх лідером, і де країни, які ви відкривали?" – заявив він.

ما أشبه اليوم بالأمس ...



سنة 1920 دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق منتصرا و وقف عند قبر صلاح الدين و ركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين ...



ويمر اليوم بوتين على قبر # صلاح_الدين_الأيوبي وكأن لسان حاله:

أين الجحافل التي كنت قائدها, وأين البلاد التي كنت فاتحها !! pic.twitter.com/26UvxUzUoB - معين الكحلوت (@MOEAN_AIKAHLOU) January 9, 2020

Ахмед бін Ібрагім обурився тим, що президент Росії був допущений до найбільшої святині.

لولا كلابنا قد مكنتكم ما حلمتم يوما ان تطئوها

بوتين بجوار قبر الناصر صلاح الدين pic.twitter.com/X63T4MqHe2 - أحمد بن إبرآهيم (@ aibrahim2610) January 9, 2020

Користувач під ніком Квадрант також нагадав про французького генерала і зауважив: "Хто сказав, що хрестові походи припинилися?"

قام الجنرال الفرنسي هنرى جورو, بالتوجه نحو ضريح صلاح الدين الايوبى وقال: "يا صلاح الدين انت قلت لنا: انكم خرجتم من الشرق ولن تعودوا اليه, وها نحن عدنا فانهض لترانا فى سورية".

من قال ان الحروب الصلي بية قد توقفت?



جورو

بوش

بوتين

اختلفت الأسماء والهدف واحد

بوتين أمام قبر صلاح الدين pic.twitter.com/dZWpmKeGbN - ربعاوي 2 (@_s_herif) January 8, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше сирійці висловлювали обурення з приводу того, що під час зустрічі Володимира Путіна із президентом Сирії Башаром Асадом міністр оборони цієї країни сидів на занадто скромному стільці. Користувачі соцмереж порівняли його з унітазом.

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