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13 січня • оновлено в 07:03
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Путін у Сирії образив почуття арабів: соцмережі обурені

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Відвідування президентом Росії Володимиром Путіним могили легендарного султана і воєначальника XII століття Салах аль-Діна під час візиту в Сирію викликало хвилю обурення в арабських країнах.

Жителі Близького Сходу порівнювали цей візит з в'їздом французького генерала Анрі Гуро в підкорений Дамаск в 1920 році. Про це свідчать пости в Twitter, проаналізовані OBOZREVATEL.

Так, Маалі Арабрарі нагадав слова, сказані генералом-загарбником: "Салах аль-Дін, ми повернулися!" "Тепер на тому ж місці в 2020 році стоїть Путін", – зауважив він.

Моїн Аль Калоут порівняв два фото – архівне і сучасне – і написав: "Як вчора, так і сьогодні. Сьогодні Путін прийшов на могилу Салах аль-Діна, як ніби повторюючи слова французького генерала, говорить нам: "Де легіони, в яких ви були їх лідером, і де країни, які ви відкривали?" – заявив він.

Ахмед бін Ібрагім обурився тим, що президент Росії був допущений до найбільшої святині.

Користувач під ніком Квадрант також нагадав про французького генерала і зауважив: "Хто сказав, що хрестові походи припинилися?"

Як писав OBOZREVATEL, раніше сирійці висловлювали обурення з приводу того, що під час зустрічі Володимира Путіна із президентом Сирії Башаром Асадом міністр оборони цієї країни сидів на занадто скромному стільці. Користувачі соцмереж порівняли його з унітазом.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Башар Асад
Місце
Сирія
Тег
Новини Росії
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Кор Павел
Кор Павел
Обозреватель ты уже не знаешь что тебе ещё выдавить из себя.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чего это они на своего брата Путина наехали?он же тоже чу.ка ему можно)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кор Павел, не тебе судить чурка,а у меня есть все архивные документы с 18 века))))))Так что обламайся чернозадый))/)
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Кор Павел
Кор Павел
Артеллерист Моня, ты провославный, белый? Нация облапаная турками татарами поляками. БЕЛЫЙ? Не смеши людей
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