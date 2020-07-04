Путін "обнулив" свою владу і перетворив Росію на посміховисько, – Кушнарь

Через тотальні фальсифікації на референдумі щодо поправок до Конституції Росії, її керівництво перетворило країну на посміховисько.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський журналіст Олександр Кушнарь. За його словами, голосування показало серйозну інтелектуальну, професійну і моральну деградацію Кремля.

"Путінська адміністрація просто знущально провела процедуру по голосуванню на референдумі і те, що країна, що володіє таким великим ядерним арсеналом в світі, перетворилася на посміховисько – насправді страшно. Це показує, в якому стані знаходиться Путін і ті люди, які правлять країною. У Кремлі настала серйозна інтелектуальна, професійна і моральна деградація", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з Олександром Кушнарем читайте на OBOZREVATEL днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.