Путін стане ще агресивнішим: Каспаров дав невтішний прогноз для світу

Зовнішня політика російського президента Володимира Путіна стане більш агресивною, адже це єдиний спосіб підтримки своєї кредитоспроможності в очах правлячого класу.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, нічого іншого, окрім залякування еліт і власного населення, для продовження своєї влади у Путіна не залишилося (повний текст блогу читайте тут).

"Диктатор завжди знаходить привід продовжити свої повноваження, щоб зробити їх необмеженими. Путін стане ще більш агресивним, особливо в зовнішній політиці. Нічого іншого, окрім залякування еліт і власного населення у нього в запасі не залишається. Будь-який диктатор зазвичай звертає свої погляди на зовнішній світ" , – підкреслив політик.

Володимир Путін

За його словами, він ще 15 років тому був впевнений, що Путін залишиться при владі Росії назавжди. Для цього він використає будь-які варіанти.

"Я ще тоді казав, що путінський режим не буде змінюватися на виборах. Вибори – це якась ширма або форма прикриття для нього, спецоперація. При будь-якому розкладі Путін буде залишатися при владі. Спочатку він використовував маріонетку Дмитра Медведєва (колишній прем'єр. – ред), а тепер ліквідував конституційний порядок і зробив свою владу вічною", – запевнив Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд Російської Федерації визнав закон про поправку до Конституції РФ відповідним основному закону країни. Тепер, серед іншого, буде вважатися законним скасування заборони на висунення в президенти Росії одного кандидата більш, ніж два терміни поспіль.

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