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11 березня • оновлено в 12:37
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Путін обізвав Саакашвілі "березневим котом" і відмахнувся від Грузії. Відео

3.2т
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Президент РФ Володимир Путін обізвав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі "березневим котом".

Про це глава Кремля розповів в інтерв'ю ТАСС, коментуючи відносини Росії з сусідніми країнами.

Журналіст дорікнув Путіну в тому, що через його зовнішню політикустали "відповзати не тільки далекі, але і ближні сусіди" і навів у приклад Грузію.

Путін і Саакашвілі

Путін і Саакашвілі

"Ні, що ж там відповзати. Вони не відповзли, вони відскочив убік. І ми тут ні при чому. Це нехай вони скажуть спасибі Михайлу Миколайовичу (Саакашвілі – ред.)", – висловився він.

При цьому журналіст зазначив, що Саакашвілі вже давно не президент в Грузії, на що Путін різко відповів.

"Як це ні. Він бігає, он, по площах-то, по дахах там, як кіт березневий. Ми ж з ним багато разів говорили з цього приводу, коли він ще був президентом. Я думаю, що Михайло Миколайович згадає це. Я йому говорив: "Тільки, слухайте, ні в якому разі не намагайтеся вирішити питання Південної Осетії і Абхазії силовим способом". "Не, ні, я ніколи цього не зроблю!" – і попер. Попер – отримав! " – обурювався Путін.

Пояснимо, що Південна Осетія і Абхазія є самопроголошеними республіками, чий статус визнала тільки Росія і кілька дружніх Москві країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу у співпраці з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Міхеїл Саакашвілі Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Абхазия, Южная Осетия, - это всё Грузия! И никак не отдельные области, сколько он не снабжал деньгами их... Грузия не делима и прекрасна, был там 4 месяца назад, супер.
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Ukraine The
Ukraine The
Lavrynenko Yurii, вислоух, ты поинтересуйся корнями этого конфликта и когда она начался и что тому причиной. Потом будешь делать какие-то умозаключения. А то привыкли лозунгами и кричалками мыслить.
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