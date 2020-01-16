Перемены в России, озвученные Владимиром Путиным 15 января, сделаны для укрепления его власти. Никуда он не уходит и даже не собирается уходить. Также у него не будет никаких преемников, а перемены в России возможны только после краха путинского режима. Он наступит в результате геополитического поражения и резкого недовольства в российских элитах, которые начнут искать какую-то дополнительную альтернативу. Сейчас Путин пытается гарантировать, что нынешние чистки и перестановки в верхах ликвидируют такую потенциальную угрозу.

Путинская диктатура достигла той стадии развития, когда международные нормы можно игнорировать, не только находя уловки или обходные пути, а просто в лоб, без использования обмана. Теперь они просто в лоб будут говорить, что не соблюдают международные нормы потому, что есть российское законодательство. Таким образом, диктатура обретает законченный вид.

С другой стороны, это ослабляет международные позиции Путина. Ему всегда удавалось маневрировать, но понятно, что ситуация ухудшается, пространство для маневра сужаются, и выбираются наиболее жесткие и примитивные методы удержания ситуации. При этом избавляясь от архитектурных излишеств, типа международного права. Совершенно очевидно, что режим не готов идти даже на минимальные издержки.

Но. Все, что делает на сегодня Путин, не имеет никакого значения. Для того, чтобы Россия стала свободной и демократической страной, она должна отказаться от советского и нынешнего наследия. В это наследие входит ельцинская конституция, которая во многом положила начало диктатуры в России. В 93м году была принята конституция, которая позволяла исполнительной власти делать практически все. Другое дело, что Ельцин пользовался этим в исключительных случаях, но в целом система выстраивалась под главное действующее лицо.

Но это вопрос будущего. Сегодня режим переходит в новую стадию подавления любых форм общественного протеста, идет максимальная консолидация власти в одних руках.

Полное видео комментария Гарри Каспарова.

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