В России не подтвердили встречу в нормандском формате, ранее запланированную на 9 декабря 2019 года в Париже.

Я думаю, что встреча в любом случае состоится. Вопрос лишь в том, когда.

Что касается возможных причин отсрочки, то сейчас очень активно ходят слухи о том, что продолжается борьба за место неформального кураторства украинского вопроса. Сурков по-прежнему пытается оставить это место за собой и, соответственно, эти подвижки отчасти могут быть связаны с этой внутрикремлевской борьбой.

В Кремле есть сторонники как можно более быстрой – не скажу, нормализации, но, по крайней мере, более быстрого движения в позитивном направлении. И то, что ходят упорные слухи о том, что в ближайшие дни должны будут вернуть украинские корабли, свидетельство того, что внутри Кремля есть игроки, которые пытаются играть на смягчение ситуации.

Но есть и игроки, которые борются не столько за ситуацию, сколько за свое место в этой ситуации. Многие считают, что одним из основных таких игроков является Сурков. Путин говорил об этом на своей ежегодной пресс-конференции, когда выставлял условия, которые должны быть выполнены до того, как встреча в нормандском формате состоится.

Но это одна часть ситуации. Есть и вторая часть ситуации.

Она связана с процедурой импичмента Дональда Трампа. Встреча в нормандском формате вполне может быть связана с общей историей потепления отношений между Россией и Западом. Но для того чтобы действительно это потепление заработало, важно, чтобы гарантии такого потепления дал Дональд Трамп.

Как мы видим, ситуация с импичментом разворачивается, и если Дональда Трампа устранят с поста президента, гаранта не останется. Поэтому, возможно, и с этим связано то, что Путин не спешит. Он не отказывается, но и передвигает сроки встречи, чтобы понять, что там будет в Соединенных Штатах.

Владимир Путин откладывает нормандский саммит, как минимум, по двум причинам

Что касается версии о том, что Путин якобы может откладывать встречу, потому что опасается проиграть Зеленскому в пиаровском плане. Вопрос в том, в какой аудитории он может проиграть.

Мне кажется, что на украинскую аудиторию, где Зеленский, что называется, на своем поле, Путин не очень работает. А на российскую аудиторию Зеленский не может проникнуть. Каким образом Зеленский может переиграть Путина на российской аудитории? Средств коммуникации для этого на сегодня абсолютно недостаточно.

Даже про Навального не все знают – при том, что у него миллионы просмотров в Youtube. Даже Юрий Дудь со своими миллионами просмотров все равно известен ограниченной аудитории. Естественно, и Зеленский имеет ограниченную аудиторию в России, особенно сейчас, когда он является президентом Украины. Будучи известным шоуменом, он имел больший доступ к аудитории, чем сейчас.

Поэтому я думаю, что эта гипотеза не согласуется с психологией Путина. Путин убежден в том, что с точки зрения коммуникации и пиара у него всё схвачено. Он считает, что русский народ никогда так хорошо не жил, как при нем, и какой бы ни был пиар, этого перебить невозможно.

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