Путін не проти обміну — російський політик

"Джерело повідомило, що Сенцова доставили з Лабитнангі в Москву. Є велика ймовірність, що готують його обмін на Вишинського", – написала у своєму Facebook російський опозиційний політик Ольга Курносова.

У бліцінтерв'ю OBOZREVATEL вона поділилася думкою про можливий формат обміну й коли він може відбутися, а також про те, навіщо це президенту Росії Володимиру Путіну.

– На вашу думку, наскільки ймовірним є те, що Сенцова обміняють на Вишинського?

– Не хочеться оцінювати ймовірність до того, як це відбулося. Але те, що це можливо, було зрозуміло із самого початку, коли ані Сенцов, ані Вишинський не потрапили до списків для обміну.

Список багаторазово зливався через різні джерела. Вишинський сам відмовився від включення до нього і, відповідно, Сенцов теж не був включений.

Олег Сенцов 24 Канал

Інформація про переведення Сенцова з Лабитнангі в Москву поширювалася через Telegram-канал База. Точно невідомо, чий це канал, але одне можна сказати напевне: там з’являється інформація з джерел у силових органах, яка потім підтверджується. Тому цьому каналу більш-менш можна довіряти. І зрозуміло: якщо Сенцова дійсно перевели в Москву, для чогось це відбувається.

І, нарешті, для того, щоб завершити цю картину, можна згадати те, що писала у себе в Telegram-каналі Маргарита Симон’ян щодо розмов із Вишинським.

Те, що ситуація з обміну зрушила, очевидно з усіх боків.

Власне, вона давно повинна була зрушити. Ви пам'ятаєте, як важко йшла історія зі звільненням Вишинського. Це могло відбутися ще 2-3 тижні тому, але весь час зривалося.

Для мене звільнення Вишинського було знаком того, що історія з обміном зрушила з мертвої точки, і той відбудеться, умовно кажучи, з дня на день. Я бажаю всім якомога швидше потрапити на батьківщину. І волі.

– Озвучуються різні цифри щодо кількості людей, яких будуть міняти. Спочатку говорили про 33, тепер – 35. За вашою інформацією, скільки осіб обміняють?

– Я теж бачила інформацію про 33. Але я вважаю: чим більше, тим краще. Якщо говорити про обмін всіх на всіх, то, звичайно, хотілося б, щоб у цих списках було якомога більше осіб. Очевидно, що там будуть українські моряки.

Ця історія – не тільки з моряками, а вся – така запущена! Як ми бачили, актуальних списків ні у кого немає. Великою мірою затримка пов'язана з тим, що списки були застарілі. І мені це абсолютно не зрозуміло.

Кирило Вишинський lenta.ru

Є уповноважені з прав людини, ті, хто насамперед мали б цим займатися. Невже ніхто не думав про те, що до того, як пройдуть вибори, обмін взагалі можливий?

Організаційно обмін був абсолютно не підготовлений. Це видно за тим, як багато труднощів виявилося після ухвалення відповідного політичного рішення. Через це було втрачено частину часу.

– Тобто ви вважаєте, що головна причина того, що справа зрушила з мертвої точки, полягає в тому, що нарешті організувалися? Чи все-таки тому, що Путіну це стало потрібно?

– Що означає "Путіну стало потрібно"? Адже й в Україні було ухвалено це політичне рішення. Скільки часу ми обговорювали, передусім, можливість звільнення Олега Сенцова. Було зрозуміло, що просто під тиском нічого не вийде, що повинна бути якась інша конструкція. І молодці, що таку конструкцію знайшли.

Важливо, щоб питання звільнення стояло на першому місці, а не питання того, хто від цього є політичним вигодонабувачем.

Якщо весь час думати про те, як це виглядатиме з піарівської точки зору, звільнення можна взагалі ніколи не дочекатися.

Володимир Путін на військово-морському параді Офіційний сайт президента РФ

– І все-таки, Ольго, ваша думка: чи потрібно це особисто Путіну?

– Якби йому це було потрібно, то вже давним-давно всі були б на волі. Мабуть, він не проти того, щоб це відбулося. І, можливо, саме останні зустрічі на Заході й те, що ми називаємо можливістю до потепління відносин, до цього й підштовхнуло.

Але повторю: для мене важливіше, що з'явилася можливість того, що люди опиняться на волі. Якщо для цього умовному Макрону потрібно було сказати умовному Путіну умовний комплімент, я вважаю, що ця ціна адекватна.

Не кажу про те, що це конкретний Макрон і конкретний комплімент. Це фігура мовлення. Якщо потрібно було зробити щось, щоб спонукати Путіна до ухвалення такого політичного рішення, я вважаю, що свобода людей цього варта.

Ольга Курносова https://hromadske.radio

– Якщо дійсно обмін матиме місце, це можна розглядати як крок Кремля назустріч Україні. У такому випадку, чи можна розраховувати на нові кроки назустріч?

– Це означатиме, що ситуація зрушила з мертвої точки. І це дуже добре. Тому що ми так довго стояли в цій мертвій точці, і було абсолютно незрозуміло, як може початися рух у нормальний бік.

Є така порода бійцівських собак, у яких зуби влаштовані так, що, якщо тварина вчепиться, то зубів розчепити уже в принципі не зможе. Так зі зчепленими зубами вона і помре. Мені б дуже не хотілося, щоб ми, як ті бійцівські собаки, загалом були б нездатні зрушити з мертвої точки.

Я завжди говорила, що перше питання, яке має бути вирішене – це питання обміну. І я дуже сподіваюся, що воно, нарешті, вирішиться, і ситуація почне рухатися в бік зменшення кількості смертей, полонених та інших людських жертв.

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