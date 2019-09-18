"Не припинить стріляти": журналіст заявив про загрозу нової війни Путіна

Російський журналіст заявив, що президент Росії Володимир Путін готується до нової війни.

"Очевидно, що зараз продумується якийсь варіант агресивних дій". Таку думку у блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

Він запевнив: "Путін не може припинити стріляти на лінії розмежування".

Володимир Путін на святкуванні Дня Москви Офіційний сайт президента РФ

Як пояснив журналіст, основна причина полягає у катастрофічному падінні рейтингу російського президента. "Повне падіння довіри до нього, яке засвідчила кампанія 8 вересня, має якимось чином компенсуватися. Поки що воно компенсується репресіями та насильством всередині країни. Але цього, звісно, недостатньо", – сказав він.

За оцінками Яковенка, "Путіну дуже хотілося б провести якусь маленьку звитяжну війну. Імовірність того, що ця війна буде на території України, досить велика".

У цьому контексті він позитивно оцінив заяву, зроблену тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором про те, що в разі нового агресивного кроку Кремля може бути застосована найбільш "руйнівна" санкція – відключення від системи SWIFT.

"Сам факт того, що така можливість є, має утримати Путіна від агресії проти України", – переконаний журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан закликав керівництво України "не загравати з ворогом" і переходити до активної оборони.

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