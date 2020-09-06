Отруєння Олексія Навального – справа рук або спецслужб РФ, або їх агентури. У будь-якому випадку відповідальність Росії однозначна.

Разом з тим надто багато ознак, що це велика "підстава" для В. Путіна, у нього появилась сильна внутрішня опозиція. Вона має на меті змістити діючого Президента РФ, при цьому (навіть не надійтесь) нічого не міняючи у внутрішній і зовнішній політиці.

А тепер безпосередньо щодо ситуації.

– Володимир Путін не міг давати вказівку на ліквідацію чи завдання шкоди здоров’ю Олексію Навальному при: а) вже більше місяця "режимі тиші на Донбасі"; б) вже практично завершеному будівництві "Північного потоку-2"; в) вже підготовленому й анонсованому його "позитивному" виступі на ювілейній Генасамблеї ООН у кінці вересня; г) вже прописаних, але поки що закритих домовленостях із США, Німеччиною і Францією щодо значного послаблення санкцій…

– Володимиру Путіну не є загрозою Олексій Навальний, якому вже давно й надовго причепили (обґрунтовано чи ні – інше питання) звинувачення у розкраданні мільйонів доларів, й який не має підтримки у більшості росіян, у тому числі із-за слабенького спростування підозр щодо себе.

– Володимир Путін ніколи б не видав для лікування за кордон (тим паче – у Європу) людину, яку сплановано отруїли підпорядковані йому спецслужби.

Влада у РФ втрачає ознаки імператорського правління. Із Хабаровська доноситься: "Буря! Скоро грянет буря!.."