'Путін не стане нормальним пенсіонером, у нього є тільки три шляхи'. Інтерв'ю з російським опозиціонером

З 25 червня стартувало всеросійське голосування за поправки до Конституції РФ, що передбачають "обнулення" термінів президента Володимира Путіна. Якщо їх буде ухвалено, лідер Кремля зможе перебувати на чолі країни до 2036 року.

Російський журналіст і опозиційний політик Ігор Яковенко в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив думку, що результати вже "намальовані", а Путін пішов на цей крок тільки тому, що немає іншої альтернативи, крім як правити довічно.

– Держдума схвалила поправки до Конституції, Рада Федерації – теж. Навіщо знадобилося ще і всеросійське голосування? Кому воно потрібне?

– Воно потрібне одній-єдиній людині – Володимиру Путіну. Навряд чи в нього є ілюзії щодо його реальної підтримки. Вона наближається до нуля. Тому потрібна якась легітимність.

У закончику, який вони ухвалили, зазначено, що крім схвалення Держдуми і Ради Федерації, поправки про обнулення набувають чинності тільки після схвалення громадян. Тому це необхідність.

– Якщо суто теоретично припустити, що адмінресурс, фальсифікації та інші інструменти не спрацюють і голосування провалиться. Що тоді?

– Це не наукова фантастика. Учора (25 червня, – Ред.) пройшов перший день цього обнулення, і цілком очевидно, що така опція просто неможлива. Неможлива абсолютно.

Голосують таким фантастичним чином, що варіант правильного підрахунку неможливий. Навіть якщо абсолютно всі громадяни прийдуть і проголосують проти, результат усе одно буде 70% за поправки.

Тому що голосують у багажниках автомобілів, на лавках, в альтанках. Ніякого контролю немає.

Відомо експеримент, який поставив журналіст Павло Лобков. Він одночасно проголосував електронно й на ділянці. Глава нашої ЦВК Елла Памфілова вже назвала це провокацією, хоча це чесна робота журналіста. Він просто зробив "контрольну закупівлю" й показав безглуздя системи голосування.

Але це найневинніше. Насправді будуть просто малювати потрібні цифри. Вони вже намальовані.

Голосування щодо змін до Конституції РФ

– Дійсно, це голосування пов'язане з низкою ноу-хау: триває тиждень і проводиться онлайн. Чому не можна було "намалювати" результат традиційним способом?

– Існує кілька методів верифікації – перевірки на гідність усього заходу. Якби це було звичайним голосуванням, то можна було б перевірити хоча б явку – сфотографувати дільниці, зробити відеозапис і переконатися, що люди просто не прийшли в тій кількості, яку було показано в підсумковому протоколі ЦВК. Якщо голосування триває тиждень, то як?

Те ж саме зі спостерігачами. Можна уявити їхню присутність, якби проводили один день. Але як організувати спостереження протягом тижня? Волонтери безкоштовно повинні там перебувати весь цей час.

Процедура верифікації заходу, який розтягнуто на тиждень, набагато складніша. Поспостерігати за всім цим теоретично неможливо.

– Якщо результат голосування вже визначено, навіщо знадобилося залучення до голосування жителів Донбасу – громадян України, що мають російські паспорти?

– По-перше, це певне моральне заохочення, доказ того, що, "хлопці, ви наші, ми вас не кидаємо, ви росіяни". Це головне завдання.

Друге – каші маслом не зіпсуєш. Навіщо відкидати додаткових кілька десятків тисяч голосів "за"?

Володимир Путін

– Чому голос російської опозиції слабкий? Чому вона спускає все на гальма? Або насправді це не так?

– Тут кілька причин. Перша й головна полягає в тій тотальній зачистці політичного поля, яка відбувалася в Росії протягом останніх 20 років. Опозицію знищено. Хтось убитий, хтось виїхав за кордон, хтось перейшов у лояльну опозицію.

Друга причина полягає в тому, що це настільки унікальне неподобство, настільки беззаконне й абсурдне, що існує певна розгубленість і роз'єднаність серед тих, хто представляє опозицію. Люди не можуть домовитися, що ж робити – приходити і голосувати "ні"? Але брати участь у цьому неподобстві неможливо зовсім. Бойкот?

Але насправді голос опозиції є, його чути. Як мені здається, єдина нормальна поведінка людей в цій ситуації – просто ухилитися від цього.

У мене є чітке розуміння, що Путіну це нічого не дасть, легітимності не додасть. Крім Памфілової й декількох підгодованих артистів, ніхто результатів цього неподобства не визнає.

– У 2036 році Путіну буде 84 роки. Як думаєте, він хотів би правити до такого віку?

– Я думаю, що для нього не існує альтернативи, крім як правити довічно. Путін – до речі, як і Лукашенко – чудово розуміє, що в момент усунення від влади, в момент зміни президента і в Росії, і в Білорусі той і інший починають збирати мішечок для походу в тюрму.

Обсяг злочинів, які скоїв Путін, передбачає для нього тільки три варіанти: або довічне збереження влади, або направлення до в'язниці, найімовірніше, до Гааги, або переворот, у результаті якого цю людину буде просто фізично усунуто.

Неможливо уявити собі зміну влади в Росії, за якої Путін залишається нормальним пенсіонером, який подорожує світом і проводить залишок життя в колі своєї родини.

Ігор Яковенко Радіо Свобода

– Ви вже згадали Лукашенка. До цього списку, напевно, можна додати і Кім Чен Ина. Через обнулення президентського терміну Путін потрапляє в досить специфічну компанію. Як цей факт сприйме світова громадськість?

– Росія перебуває на периферії суспільної думки. Я не думаю, що до переліку 20 головних питань на порядку денному США або європейських країн входить РФ і ця історія з обнуленням. Ну, чимось займаються ці дивні смішні росіяни в себе на величезній території. Не нападають, не бомблять нікого наразі в Європі або в Америці – нехай займаються таким смішними речами.

Насправді єдиний спосіб Путіну потрапити в топ порядку денного – це затіяти ще якусь гидоту. Путін останнім часом великий фахівець зі створення неприємностей. Головне, що виробляє путінська Росія в світовому масштабі, – це різні неприємності.