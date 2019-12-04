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4 грудня • оновлено в 06:15
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"Путін не контролює півкраїни": військовий експерт назвав дві ознаки

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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Російська Федерація фактично втратила контроль над "всім, що знаходиться за Уралом".

"Номінально контроль нібито є, там присутні війська. Але з військової точки зору контроль вже втрачено", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку експерта, причина полягає в тому, що на сході Росії "повним ходом йде асиміляція" громадян Китаю. "Росіянка з Красноярська мені сказала: якщо свиснути, то з лісів вийде ціла рать китайців", – пожартував він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Ще одна причина втрати контролю, на думку Жданова, полягає в тому, що РФ перекинула на західний театр військових дій в європейську частину країни "всі війська, які більш-менш боєздатні і укомплектовані", залишивши схід без належного військового прикриття.

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У цьому контексті експерт зауважив, що "дуже показово, що Путін в черговий раз зазнав поразки в Сирії. Військами вони так і не дійшли від Дамаска до лінії зіткнення з турецькими військами". На його думку, причина полягає в тому, що "перекинути в терміновому порядку 20-30 тисяч контингенту для того щоб перекрити цю територію або хоча б дати гроші і озброєння Асаду, щоб він послав сирійську армію, виявилося слабо".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Російський опозиційний політик Леонід Гозман спрогнозував, що розпад РФ буде "кривавим", і цей процес "завалить" сусідів, в тому числі Україну.

  • Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що в доступному для огляду майбутньому Україні не варто чекати розвалу Росії. Однак їй варто активно змінюватися і ставати сильнішою, щоб протистояти агресору.

  • Українська журналістка Яніна Соколова вважає, що спрощення процедури отримання російського громадянства для всіх українців може призвести до розвалу Російської Федерації.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Олег Жданов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Junio Van
Junio Van
вот это и есть шумеpские сказки-2 ...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
"Россиянка из Красноярска" явно путает китайцев с украинцами. Я их тоже не могу отличить
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Гусенцова Галина, видно было, что ты глупая, но не настолько же...???
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Живу в Восточной Сибири. Китайцев вижу только когда бываю в Москве или в Питере, как туристов. А вот хо хлов каждый день и не один десяток
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Гусенцова Галина, а где конкретно в Восточной Сибири?? В каком городе или деревне??
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