"Путін не контролює півкраїни": військовий експерт назвав дві ознаки

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Російська Федерація фактично втратила контроль над "всім, що знаходиться за Уралом".

"Номінально контроль нібито є, там присутні війська. Але з військової точки зору контроль вже втрачено", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку експерта, причина полягає в тому, що на сході Росії "повним ходом йде асиміляція" громадян Китаю. "Росіянка з Красноярська мені сказала: якщо свиснути, то з лісів вийде ціла рать китайців", – пожартував він.

Володимир Путін

Ще одна причина втрати контролю, на думку Жданова, полягає в тому, що РФ перекинула на західний театр військових дій в європейську частину країни "всі війська, які більш-менш боєздатні і укомплектовані", залишивши схід без належного військового прикриття.

У цьому контексті експерт зауважив, що "дуже показово, що Путін в черговий раз зазнав поразки в Сирії. Військами вони так і не дійшли від Дамаска до лінії зіткнення з турецькими військами". На його думку, причина полягає в тому, що "перекинути в терміновому порядку 20-30 тисяч контингенту для того щоб перекрити цю територію або хоча б дати гроші і озброєння Асаду, щоб він послав сирійську армію, виявилося слабо".

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