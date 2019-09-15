"Путін не хвалько": ексгенерал КДБ оцінив ймовірність ядерної війни у світі

Російський президент Володимир Путін, який час від часу загрожує світу ядерною війною, не здатний першим натиснути на червону кнопку валізи, що приводить ядерну зброю в стан боєготовності.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексгенерал і колишній керівник військової розвідки КДБ Олег Калугін. За його словами, він розуміє, що в цій війні загинуть усі, а той, хто її почне, увійде в історію як найбільший злочинець.

Третя світова війна Еtcetera.media

"Путін – людина багато в чому рішуча, він не хвалько і може зробити те, що має на увазі. Потрібно бути особливо обережним, але до атомного страхіття він не дійде. В ядерній війні всі загинуть, а той, хто першим натисне на ядерну кнопку – увійде в історію, як найбільший злочинець проти людства. Путін це знає. Тому їздить різними країнами, зустрічається, обіймається з різними лідерами. Це краще, ніж натискати на кнопки з бойовими головками", – підкреслив Калугін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політтехнолога Станіслава Бєлковського, Володимир Путін готовий до смерті і може застосувати ядерну зброю.

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