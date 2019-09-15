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15 вересня • оновлено в 07:58
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"Путін не хвалько": ексгенерал КДБ оцінив ймовірність ядерної війни у світі

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Російський президент Володимир Путін, який час від часу загрожує світу ядерною війною, не здатний першим натиснути на червону кнопку валізи, що приводить ядерну зброю в стан боєготовності.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексгенерал і колишній керівник військової розвідки КДБ Олег Калугін. За його словами, він розуміє, що в цій війні загинуть усі, а той, хто її почне, увійде в історію як найбільший злочинець.

Третя світова війна

Третя світова війна

Еtcetera.media

"Путін – людина багато в чому рішуча, він не хвалько і може зробити те, що має на увазі. Потрібно бути особливо обережним, але до атомного страхіття він не дійде. В ядерній війні всі загинуть, а той, хто першим натисне на ядерну кнопку – увійде в історію, як найбільший злочинець проти людства. Путін це знає. Тому їздить різними країнами, зустрічається, обіймається з різними лідерами. Це краще, ніж натискати на кнопки з бойовими головками", – підкреслив Калугін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політтехнолога Станіслава Бєлковського, Володимир Путін готовий до смерті і може застосувати ядерну зброю.

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Теми
Загроза Третьої світової війни Російська воєнна загроза
Особи
Олег Калугін Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
А если учесть всё возрастающие старческие маразмы, то Путин не такой уж и вменяемый в этом отношении.
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70rus xxx
70rus xxx
На Украине 2 эксперта-Калугин и Медовар.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Хотелось бы знать, где, когда, кому и при каких обстоятельствах В.Путин угрожал ядерным оружием. Наверно во время карибского кризиса.
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