Рішення Кремля відправити Олексія Навального в колонію майже на три роки (мало хто сумнівається, що апеляція його адвокатів результатів не дасть) ставить Європейський союз і Сполучені Штати перед вибором, який їм неприємний. Вашингтон та інші західні столиці висловили несхвалення так званого "суду" в Москві і зажадали негайного звільнення опозиціонера, пише Костянтин Еггерт для Сноб.

Затримання тисяч протестуючих по всій Росії не мають залишити жодних сумнівів в тому, що перетворення країни на поліцейську державу відбулося. Начебто європейці і американці, які так часто говорять про демократичні цінності, мають вжити нових заходів проти Кремля. Але далеко не факт, що це станеться.

Ось, скажімо, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, іспанська соціаліст Жозеп Боррель повинен прибути в Москву для переговорів з Сергієм Лавровим 4–6 червня. За даними моїх джерел в Брюсселі, після арешту Навального 17 січня і особливо після жорстких затримань на акціях протесту, країни Центральної Європи і Балтії (єдині справжні союзники російської опозиції в ЄС) умовляють верховного представника Євросоюзу скасувати візит в знак протесту.

Тепер в ЄС стверджують, що Боррель попросив про зустріч з Навальним, хоча початково цього пункту в програмі не було. Якщо Боррель все ж полетить до Москви, то він, звичайно, підніме на переговорах з Лавровим тему вироку опозиціонеру. Питання в тому, як він це зробить. Дипломат з однієї зі скандинавських країн ЄС, знайомий з тим, як це відбувалося в епоху попередниці Борреля, Федеріки Федеріка Могеріні, образно описав це так: "Десять хвилин – про права людини, дві години – про Іран".

За його словами, навряд чи щось принципово зміниться в разі з Навальним: "Ну, поговорять не десять, а двадцять хвилин". Якщо Боррель не скасує візит до Росії, то це послужить сигналом Москві: "Навальний Навальним, а ми продовжуємо вести з Москвою business as usual".

Зі Сполученими Штатами теж все не так просто, як хотілося б опонентам Кремля всередині Росії. Більшість з них дуже сподівалися на те, що з відходом страшного "агента Москви" Трампа і приходом справжнього демократа і ліберала Джо Байдена настане нова ера масованого тиску Вашингтона на путінський режим. Однак замість цього Байден здав Путіну головний, якщо не єдиний, політичний козир, який був у новій адміністрації у відносинах з ним, – переговори про укладення нового договору про СНО.

Попередній, підписаний президентами Медведєвим і Обамою, договір вичерпується 5 лютого. Команда Трампа пропонувала продовжити його максимум на шість місяців і пов'язати укладення нової угоди з низкою інших питань: розвитком ядерної програми Китаю (Трамп сподівався умовити режим Сі Цзіньпіна приєднатися до СНО), передбачуваними порушеннями інших угод з роззброєння самою Москвою (наприклад, як стверджував Вашингтон, розробка тактичної ядерної зброї в обхід Договору про ракети середнього і малого радіусу дії) і деякими іншими питаннями стратегічної стабільності.

Байден відправив цю стратегію в сміттєву корзину і подарував Путіну (у якого просто немає грошей на нову гонку озброєнь) п'ять років спокою. Навіть якщо Конгрес оскаржить цей крок Байдена, сигнал з Вашингтона в Кремль відправлений: "Навальний Навальним, звинувачення звинуваченнями, а ми продовжуємо вести з Москвою business as usual".

І це ще не все. Буквально напередодні історичного засідання Мосміськсуду Білий дім повідомив, що буде готовий скасувати введені адміністрацією Трампа санкції проти газопроводу "Північний потік - 2", якщо вдасться домовитися про збереження транзиту російського газу через Україну. Як відомо, позбавити Київ доходів від перекачування "блакитного надбання" Росії в ЄС - головна мета будівництва "СП-2".

Це прекрасна новина для лобістів "Газпрому" в Німеччині і наступника Ангели Меркель, нового глави правлячої Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета, відомого своєю схильністю "розуміти" Путіна. Але найголовніше, це прекрасна новина для самого Володимира Володимировича. Вашингтон і Берлін фактично почнуть з ним торг.

І навіть якщо Кремль змилостивиться і погодиться залишити український транзит без змін (про це колись уже намагалася домовитися Меркель), то і цей сигнал на Старій площі вважають однозначно: "Нас бояться, а значить, поважають!" І знову business as usual. Може бути, ситуацію дещо змінить Конгрес, який обіцяв розглянути нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Кремлем.

Пріоритети адміністрації Байдена лежать насамперед у сфері внутрішньої політики та диктуються в основному лівим крилом Демократичної партії. Це відродження ідеї створення загальної системи охорони здоров'я (Obamacare), боротьба зі зміною клімату, законодавче закріплення прав трансгендерів і максимальна лібералізація федерального законодавства щодо абортів.

У зовнішній політиці пріоритет номер один, два, три, чотири... десять - Китай. Путіну і його опонентам всередині Росії відведено той час, яке залишиться після обговорення цих тем, плюс багато слів про "глибоку занепокоєність" тим, що відбувається в Росії.

Ті, хто, як я, пам'ятає, як довго і наполегливо Захід намагався зберегти від розпаду "модернізований" Горбачовим комуністичний режим в кінці 80-х - початку 90-х, не сильно дивуються. Путін, зі всіма його мінусами, уособлює що? Правильно, "стабільність"! Це дуже важливе слово. Тому годі й пристібати ремені - business as usual не припускав великий турбулентності.

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