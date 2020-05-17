Головна Новини
17 травня • оновлено в 20:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін назвав Росію окремою цивілізацією і насмішив мережу

18.6т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін, заявив, що Росія – це не просто країна, а окрема цивілізація.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путин" на каналі "Россия-1". Воно вперше вийшло в ефір у неділю, 17 травня, однак записано було ще у вересні 2019 року, пише ТАСС.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Росія – це не просто країна, це дійсно окрема цивілізація: це багатонаціональна країна з великою кількістю традицій, культур, віросповідань. Якщо ми хочемо зберегти цивілізацію, ми, звичайно, повинні робити наголос саме на високі технології і на майбутній розвиток", – сказав тоді президент РФ.

Заяву Путіна вже встигли обговорити в мережі. "Йому гени Гітлера підсадили?", "Цивілізація зелених чоловічків", "Керована безпосередньо богом, як він заявляв раніше", "Окрема Палата №6", "Так, слаборозвинена і вмираюча цивілізація", – жартують в Twitter.

"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії
"Гени Гітлера підсадили?" Путін насмішив мережу "окремою цивілізацією" в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін не поїхав з Москви, а живе і працює в резиденції Ново-Огарьово. До глави Кремля не потрапити, не перевірившись на коронавірус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
69
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги