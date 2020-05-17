Президент Росії Володимир Путін, заявив, що Росія – це не просто країна, а окрема цивілізація.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путин" на каналі "Россия-1". Воно вперше вийшло в ефір у неділю, 17 травня, однак записано було ще у вересні 2019 року, пише ТАСС.

Володимир Путін

"Росія – це не просто країна, це дійсно окрема цивілізація: це багатонаціональна країна з великою кількістю традицій, культур, віросповідань. Якщо ми хочемо зберегти цивілізацію, ми, звичайно, повинні робити наголос саме на високі технології і на майбутній розвиток", – сказав тоді президент РФ.

Заяву Путіна вже встигли обговорити в мережі. "Йому гени Гітлера підсадили?", "Цивілізація зелених чоловічків", "Керована безпосередньо богом, як він заявляв раніше", "Окрема Палата №6", "Так, слаборозвинена і вмираюча цивілізація", – жартують в Twitter.

Путін назвав Росію не просто країною, а окремою цивілізацією.



Окрема "Палата № 6". - Голий Патріот (@GolyDovolen) May 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін не поїхав з Москви, а живе і працює в резиденції Ново-Огарьово. До глави Кремля не потрапити, не перевірившись на коронавірус.

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