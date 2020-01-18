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18 січня • оновлено в 19:35
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Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео

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Глава РФ Володимир Путін назвав моральними виродками росіян, які виступають проти підтримки сімей з дітьми.

Путін висловив обурення тим фактом, що багато громадян критикують рішення уряду збільшити суму фінансової допомоги для цієї категорії суспільства.

"Виявляється, зараз з'явилася думка, що не треба державі в такому обсязі підтримувати сім'ї з дітьми. Це дивно просто! Але це є. Треба не забороняти їм говорити, треба показати, що це за люди. Якісь моральні виродки!" – заявив Путін.

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При цьому в мережі росіяни жорстко розгромили Путіна за заяву, зазначивши, що саме він зі своїми соратниками винен у розвалі економіки Росії.

"Дурний, тупий і недоречний популізм", "Моральні виродки ті, хто довів країну до такого стану", "Складно знайти більшого морального виродка, ніж Путін", "Моральні виродки ті хто довів країну до злиднів і хоче звільнитися подачками"," Черговий рекламний хід", – пишуть вони.

Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео
Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео

Путін назвав частину росіян моральними виродками

Путін назвав частину росіян моральними виродками

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п'ятачку в Ленінградській області. Однак росіяни розгромили його за "піар на кістках", заявивши, що він знищує країну.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому как не путЕну знать популяцию быдла, за него голосующую!
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4
4
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Махал Махалыч, Самое деб.иль.ное бы.дло это украинцы-укроватное бы.дло.
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0
0
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Обвинять Путина в развале экономики,это та ещё глупость,именно при нем люди стали жить лучше что и все желаю
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9
4
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Махал Махалыч посрать на ваше мнение
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3
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Яковлев Валерий, очень правильно! Теперь главное - не сбавлять обороты - и всем вам дружно сдохнуть под руководством этого фюрера! От успехов и лучшей жизни! Лучший кацaп - мертвый кацaп! Смерть вонючей паРРаше!
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4
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Любой росеянин - моральный уpoд! (с)
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4
6
2 из 3 ответов | показать все
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Махал Махалыч, хорошо, не гамтеры вы, а заробичане. Это что то меняет?) одно и тоже, рабы
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2
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Фахрутдинов Исмаил, гастер - это ты, чучмек. Именно так называется любая дрянь с именем Исмаил или любым другим из восточного паноптикума. Четыре миллиона чучмеков на паРРаше? Да нам похер!
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3
3

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