Путін назвав частину росіян моральними виродками і отримав відповідь: відео

Глава РФ Володимир Путін назвав моральними виродками росіян, які виступають проти підтримки сімей з дітьми.

Путін висловив обурення тим фактом, що багато громадян критикують рішення уряду збільшити суму фінансової допомоги для цієї категорії суспільства.

"Виявляється, зараз з'явилася думка, що не треба державі в такому обсязі підтримувати сім'ї з дітьми. Це дивно просто! Але це є. Треба не забороняти їм говорити, треба показати, що це за люди. Якісь моральні виродки!" – заявив Путін.

При цьому в мережі росіяни жорстко розгромили Путіна за заяву, зазначивши, що саме він зі своїми соратниками винен у розвалі економіки Росії.

"Дурний, тупий і недоречний популізм", "Моральні виродки ті, хто довів країну до такого стану", "Складно знайти більшого морального виродка, ніж Путін", "Моральні виродки ті хто довів країну до злиднів і хоче звільнитися подачками"," Черговий рекламний хід", – пишуть вони.

Путін назвав частину росіян моральними виродками

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п'ятачку в Ленінградській області. Однак росіяни розгромили його за "піар на кістках", заявивши, що він знищує країну.

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