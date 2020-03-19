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19 березня • оновлено в 11:47
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Путін натякнув на своє вічне президентство. Відео

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що його статус після 2024 року залежатиме від настрою і бажання російського суспільства.

Про це він сказав у інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 запитань Володимиру Путіну" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Ви з нами назавжди?" Путін натякнув на своє вічне президентство

Пресслужба Кремля

На питання журналіста "Ви з нами назавжди?" Путін відповів "Якщо ви захочете. Ви хочете цього?".

"Ну попереду ще чотири роки, у мене немає зараз відповіді. Але найголовніше, найпринциповіше питання – це настрій переважної більшості громадян країни", – додав він.

Також президент Росії зазначив, що негативно ставиться до того, що його називають царем.

"Я ж працюю щодня, я не царюю. Цар – це той, хто сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і там дещо зроблять. А сам тільки шапку приміряє і заглядає в дзеркало. Я працюю щодня", – підкреслив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
президент
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Gordon Yury
Gordon Yury
Бедненький, у него представление о царе, как у Вовочки из старого советского мультика "Вовка в тридевятом царстве". Но ничего с этим поделать нельзя, возраст!!!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
раб спитав у господаря з надією в очах бути його рабом. На росії сталося страшне раби почали думати як і їхній господар.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
kiy Valeriy, та видели вашего господаря, сидевшего в кресле президента и снимавшего прокуроров у нерабов!!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Журналист спрашивает Путина: -Как вы относитесь к тому, что вас называют царем? -Я – не царь, потому что я работаю каждый день. -А кем вы работаете? -Царем.
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