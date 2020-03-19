"Ви з нами назавжди?" Путін натякнув на своє вічне президентство

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його статус після 2024 року залежатиме від настрою і бажання російського суспільства.

Про це він сказав у інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 запитань Володимиру Путіну" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Пресслужба Кремля

На питання журналіста "Ви з нами назавжди?" Путін відповів "Якщо ви захочете. Ви хочете цього?".

"Ну попереду ще чотири роки, у мене немає зараз відповіді. Але найголовніше, найпринциповіше питання – це настрій переважної більшості громадян країни", – додав він.

Також президент Росії зазначив, що негативно ставиться до того, що його називають царем.

"Я ж працюю щодня, я не царюю. Цар – це той, хто сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і там дещо зроблять. А сам тільки шапку приміряє і заглядає в дзеркало. Я працюю щодня", – підкреслив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня Путін, виступаючи перед Держдумою, підтримав зміни до Конституції, які дозволять йому знову переобратися.

В результаті Держдума РФ проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

З повним текстом історичної промови глави країни-агресора можна ознайомитися тут.

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