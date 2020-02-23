Путін нарвався на гнів через вінок на Могилі Невідомого солдата

У мережі викликав ажіотаж вчинок президента Росії Володимира Путіна з покладанням вінка до Могили Невідомого солдата біля стін Кремля в радянське свято "Дня захисника вітчизни".

На форумі lenta.ru росіяни звернули увагу на те, що на тлі засекреченості імен загиблих в Міністерстві оборони Росії, особливо загиблих в Іл-20, покладання їм вінків – дуже лукавий вчинок.

У коментарях відзначили, що Путін заборонив оприлюднювати втрати Росії в "мирний" час. "Де пам'ятник цим невідомим солдатам?", – запитали користувачі.

РИА Новости

"Недімон гарне собі заняття знайшов – вінки на могили носити", "До цієї могили він частіше ходить, ніж до церкви", "Навіщо чекісту до церкви ходити? Якщо тільки накази роздавати? Так до нього самі прибіжать", "У чому логіка покласти солдату вінок з нацистською символікою? Адже можна було просто з чорною стрічкою", "Єдина перемога росіян за 75 років", "І заборона оприлюднювати втрати Росії в "мирний" час. Де пам'ятник цим невідомим солдатам?", "Тоді навіщо втрати секретити?", – написали в мережі.

Відзначимо, що в церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Михайло Мішустін, голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми В'ячеслав Володін і інші державні діячі. Церемонія завершилася урочистим маршем роти почесної варти, яку супроводжував оркестр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Російської Федерації Володимира Путіна знову підловили на використанні двійника.

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