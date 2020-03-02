Президент Росії Володимир Путін нарвався на жорстку критику в мережі через свій виступу під час траурних заходів, присвячених псковським десантникам, які загинули в бою в Аргунській ущелині (Чечня).

Так, відео з його промовою виклав у своєму Twitter журналіст із кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Зокрема, у своєму зверненні до родичів загиблих російський лідер сказав, що часто думає про молодих хлопців, які віддали життя на цій війні.

Володимир Путін ТАСС

Ці слова підірвали російську мережу. "Взагалі Путін вже президентом був у цей час. Він їх і відправив туди на вірну загибель. А тепер матері загиблих десантників його за щось дякують..." – йдеться в коментарі до відео.

Путіна тут же звинуватили в лицемірстві і запитали його, чому хлопцям не дали звання, а їх сім'ям – гідні виплати.

Путін - про десантників 6-ї роти: Знаєте, я часто думаю про це, згадую їх. Молоді зовсім люди. Вони потрапили в саме пекло. Вони показали, на що здатний російський солдат! pic.twitter.com/IYNLJh42hC - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін у Пскові, по дорозі до пам'ятника загиблим десантникам, загубив дві гвоздики. У мережі тут же заговорили про фатальний знак.

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