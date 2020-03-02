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2 березня • оновлено в 09:46
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Путін нарвався на гнів росіян через цинічну промову про десантників

8.7т
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Президент Росії Володимир Путін нарвався на жорстку критику в мережі через свій виступу під час траурних заходів, присвячених псковським десантникам, які загинули в бою в Аргунській ущелині (Чечня).

Так, відео з його промовою виклав у своєму Twitter журналіст із кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Зокрема, у своєму зверненні до родичів загиблих російський лідер сказав, що часто думає про молодих хлопців, які віддали життя на цій війні.

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Ці слова підірвали російську мережу. "Взагалі Путін вже президентом був у цей час. Він їх і відправив туди на вірну загибель. А тепер матері загиблих десантників його за щось дякують..." – йдеться в коментарі до відео.

Путіна тут же звинуватили в лицемірстві і запитали його, чому хлопцям не дали звання, а їх сім'ям – гідні виплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін у Пскові, по дорозі до пам'ятника загиблим десантникам, загубив дві гвоздики. У мережі тут же заговорили про фатальний знак.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
".... почему парням не дали звания ... ?" - чисто x0xляцкий вопрос! Только у них, подорвался на своей же мине, всё, - Герой! )))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Котловое вшивое всу зашевелилось!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их". Он что - знал их лично? Вспоминает он. Это как у Филатова :"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?"
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