Путін наляканий і не хоче повторити долю Каддафі – російська політологиня

Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться повторити долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Саме тому він влаштував масштабні перестановки у владі та зміни до Конституції.

Політологиня із Московського центру Карнегі Тетяна Станова вважає, що відставка буде сприятливою для самого Путіна. Про це вона сказала у бесіді з німецьким виданням Süddeutsche Zeitung, передає "ІноПреса".

Володимир Путін і Дмитро Медведєв "Комсомольская правда"

"В історії було багато випадків безславного завершення тривалої автократії, і Путін був шокований страшним убивством Муаммара Каддафі. Путін знає, що вихід у відставку сприятливий для нього самого", – заявила Станова.

Експертка зауважила, що запропоновані поправки до Конституції якраз вказують на поступовий і підготовлений відхід Путіна від політики. "Путін не зможе утримати в руках владу керівника держави, після того як він піде з посади президента. Йому зовсім і не треба було б іти у відставку. Для нього було б легко поміняти статтю Конституції, яка обмежує кількість президентських термінів. Тоді він міг би залишатися на своїй посаді стільки, скільки хоче. Але він, очевидно, цього не планує", – зазначила Станова.

Політологиня вважає, що в надалі Путін стане головою Держради. В такому разі формально він не буде при владі, але неформально впливатиме на країну.

Також, на її думку, майбутній президент РФ не зможе обратися без відкритої підтримки Путіна. Крім того, Станова вважає, що вирішальною партією в країні залишиться "Єдина Росія", яка постане як єдина політична сила, здатна зберегти державу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін задумав внести зміни до Конституції РФ. Це трапилося після резонансної відставки прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Експерти вважають, що таким чином він має намір залишатися неофіційним лідером країни до кінця життя.

Російський політолог Володимир Соловей вважає, що Путін залишить посаду глави держави вже з 2022 року.

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