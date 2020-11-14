Путін нагородив орденом Пошани главу пітерської виборчої комісії Віктора Міненко – "за великі заслуги перед державою", і Міненко тут же звільнили – за масові порушення, допущені в ході виборів!

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Иноземец при этой новости, пожалуй, впадет в ступор, а при попытке понять произошедшее будет отправлен самое меньшее к Тютчеву. А мы, местные, только крякнем от красоты логического пейзажа. Чего ж тут, действительно, непонятного?

Человек, забывший зарегистрировать в Питере нескольких оппозиционных кандидатов, пособивший "Единой России" с арифметикой при подсчете голосов и сорвавший довыборы, - такой человек несомненно имеет заслуги перед государством!

Ну, или перед тем, что образовалось в наших широтах на месте государства.

Вот Путин его и наградил.

И, уволенного из избиркома, еще куда-нибудь пристроит. Вот вы нарочно поинтересуйтесь через месяцок-другой судьбой г-на Миненко – из системы, чай, не выпадет... Все схвачено.

А глава Центризбиркома г-жа Памфилова, выразившая этому Миненко недоверие и громко возмущающаяся его орденом, решает тем временем (в полной гармонии с г-ном Путиным) вопросы тактического и личного свойства.

Тактического – потому что все это надо делать тоньше, чем Миненко! Он же, придя в народовластие из системы Службы Исполнения Наказаний, под крылом у своего питерского кореша-градоначальника начал ломать закон прилюдно и внаглую – и дискредитировал этим тонкую душой Эллу Александровну.

А она же, бедненькая, всё пытается дистанцироваться.

Всё хочет вернуть репутацию в первоначальное состояние.

После московского беспредела лета 2019 года, во время судов над Юлией Галяминой, после референдума на пеньках, прошедшего под ее покровительством, - все мечтает об уважении, раздвоенная наша...

Вот и раздается этот громкий возмущенный крик мамочки из борделя: я не такая!

Такая-такая. Поздновато украшать себя румянцем стыда. Общий бордель с этим Миненко, Элла Александровна, и сутенеры общие. Только Миненко, с федеральной вертикали не слезающий, давно заголился в открытую и получает законные подарки от клиента, а вы всё нервничаете зачем-то.