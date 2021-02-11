Путін на закритому брифінгу пообіцяв "не кинути Донбас"

Президент Росії Володимир Путін на традиційному щорічному закритому брифінгу з головними редакторами російських ЗМІ пообіцяв, що буде й далі підтримувати так звані "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі.

Про це повідомила "BBC News Русская служба". Будь-яких подробиць глава РФ не озвучив.

На запитання представниці RT Маргарити Сімоньян про те, чи планує Росія "продовжити підтримувати самопроголошені республіки на сході України", Путін заявив, що "Донбас не кинуть".

Під час зустрічі президента РФ з журналістами обговорювалися події в Білорусі та США, а також можливе закриття YouTube в Росії. Путін уточнив, що у російської влади немає планів щодо закриття цієї соцмережі.

Глава РФ відповів на питання головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова про отруєння опозиціонера Олексія Навального. Російські лікарі не знайшли жодних доказів цього, сказав він.

За словами Венедиктова, відповідь на це питання Путін офіційно дозволив зробити публічною.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку політолога, аналітика і журналіста Віктора Каспрука, Путін готується до "возз'єднання" окупованих частин Донбасу з Росією. Президент РФ налаштований на переформатування ситуації на цій території.

Поштовхом стала нещодавня перемога Джо Байдена в президентській компанії в Сполучених Штатах, вважає Каспрук.