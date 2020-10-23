Виступаючи на 17-й сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Путін оголосив, що перетворився в функцію, а тому йому зовсім байдуже, хто і в чому його звинувачує. "Як мене тільки не зображували: і з іклами, і так, і сяк, у всяких ракурсах. Так що мене це не колише", - пояснила з великого екрану функція, що має зовнішню схожість з Володимиром Путіним.

Перш ніж перейти до змісту доповіді функціонуючого Путіна, два слова по самому майданчику, який був створений в 2004 році з приблизно такими ж цілями, з якими роком пізніше був створений телеканал Russia Today. Різниця лише в тому, що Валдайський клуб всі ці роки збирав путінську "експертну" обслугу з усього світу, навішував на них бирку "інтелектуалів" і інструктував їх як і за що хвалити Росію, а дітище покійного Лесина і процвітаючою нині Симоньян використовувало ці напрацювання і частина "експертів" Валдайського клубу для обдурення громадян далекого і ближнього зарубіжжя.

За ці роки путінська Росія сильно деградувала і клуб "Валдай" кілька змінив курс: від брехні про те, як процвітає Росія перейшов до потугам читати світу моралі, розповідями про те, в якому абсолютно неправильному напрямку рухається планета, в яких гріхах загруз Захід, і як, слідуючи повчанням Путіна, людство може виправитися. Були в історії Валдайській тусовки і забавні епізоди. Неможливо забути, як в 2012 році на цьому форумі обговорювалося питання коли саме Росія стане Швейцарією за рівнем і якістю життя громадян. Місту і світу був пред'явлений "експертний" доповідь, що Росія стане Швейцарією в 2030 році. Маю велику надію, що цей прогноз приховали від швейцарців, в ім'я гуманності ...

Інтонації проповіді в путінському доповіді і в цей раз переважали. Посилаючись на "Маленького принца" Екзюпері Путін суворо зажадав від землян "прибирати свою планету". Характерно, що це для науки виходить від людини, чия політика тільки що привела до отруєння Тихого океану в районі Камчатки, до злочину, яке підручні Путіна тут же звалили на безмовні водорості і вулкани. Можна довго перераховувати локальні екологічні катастрофи, включаючи розлив нафти в Норильську, задихаються від сміття міста, отруєні річки та озера і по-варварськи вирубані ліси. Після цього заклик до людства зайнятися "генеральним прибиранням" виглядає особливо кумедним.

Так само як і довгі пафосні міркування про "розмивання моральних цінностей", про довіру, яке "потрібно зміцнювати повсюдно". Причому, що характерно, "зміцнювати довіру" слід в тому самому кіберпросторі, за неподобства в якому ось тільки що були накладені іменні санкції на 6 офіцерів ГРУ.

У якісь моменти складалося враження, що спічрайтери спеціально глумляться над Путіним. Наприклад, вже не в перший раз ці веселуни вставляють в його виступу заклики до наслідування Франциску Ассизькому. Саме зіставлення Путіна, "друзі" якого всі поголовно увійшли в список Форбса з проповідником "жебрака житія" виглядає знущанням.

Весь викривальний пафос Путіна спрямований виключно проти "загруз в гріхах" Заходу, на похоронах якого Путін пообіцяв застудитися. Будь-диктатор для нього поза критикою. На питання про османських амбіції Ердогана, Путін вибухнув таким потоком компліментів, що в якийсь момент стало здаватися, що у нього до турецького диктатору є суто особиста симпатія, а, можливо, і щось більше. "Ердоган – людина гнучкий", "президент Ердоган проводить незалежну зовнішню політику, не реагуючи ні на який тиск", "з таким партнером не просто приємно, з таким партнером надійно працюється", - такий потік компліментів Путін не адресував нікому останнім часом. Навіть своєму доброму другові, Микиті Михалкову, у якого тільки що був день народження. Так що Вірменії, якій безпосередньо загрожує Ердоган, слід забути про допомогу, яку Путін зобов'язаний їй надати за договором ОДКБ ...

Облизав чогось Ердогана, затаврувавши в тисячний раз Захід, Путін став лякати землян Венерою, пригрозивши що якщо вони не виправляться, то температура буде 462 градуса, як на сусідній планеті, а потім перейшов до Навальному. Тут він, не називаючи опозиціонера на ім'я (тільки "громадянин" і "фігурант") повторив мантру, мовляв, "хотіли б вбити – навіщо випустили", потім розповів, що особисто врятував Навального, давши доручення Генеральній прокуратурі дозволити йому виїхати до Німеччини. Після чого почав обурюватися жадібністю німців, які не дають йому біологічні матеріали Навального. "Дайте нам біологічний матеріал! Ну, нічого ж не дають!" - журився президент РФ. Навіщо йому особисто біологічний матеріал Навального, Путін не уточнив. З огляду на, що за час перебування в омської клініці, лікарі могли і напевно зібрали цього матеріалу цілком достатньо для будь-якого дослідження, страждання Путіна можуть пояснюватися або тим що омські лікарі приховують від Путіна цінні зразки, у що я повірити не можу, або у Путіна якісь то особливі види на частинки тканин лідера російського протесту ...

Чергове спілкування Путіна з Валдайської холуями тривало 2 години 42 хвилини і 49 секунд. Не думаю, що він хотів сказати світові щось нове. Швидше, просто робив ритуал, відбував номер. Він же – функція, а з функції якої попит.