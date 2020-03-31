У главврача Коммунарки Дениса Проценко обнаружен коронавирус. Время выявления – последние сутки или ранее. Семь дней назад Путин – без всяких средств защиты – находился в сравнительно тесном контакте с Проценко: пожал ему руку, сфотографировался с ним, прошелся вместе с Проценко и провел совещание, во время которого находился за одним столом с главврачом в небольшом замкнутом пространстве.

Владимир Путин на встрече с врачом Комунарки

Рядом с ним, помимо Проценко, были Собянин и еще несколько человек. Инкубационный период COVID-19 – до 7 дней в общих случаях, редко – до 40 дней. Коронавирус крайне заразен – как в инкубации, так и при открытом действии.

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