В ушедшем году Путин откровенно порадовал своим сольным выступлением по поводу солсберецких паломников. Тогда он сказал, что лично дал команду их найти, и оказалось, что они простые парни, которые профессионально занимаются физкультурой и спортом, а именно – собственным направлением культуризма. Они поставили крест на классических формах тела с огромными бицепсами и прессом в виде стиральной доски и сосредоточили свое внимание всего лишь на одном фрагменте тела, который и доводили до совершенства по уникальной технологии, требующей специальных средств стимулирования. В общем, они приехали в Солсбери на распродажу Виагры, которою продавали рядом со шпилем, символизирующим идеальный результат их работы.

Чуть позже стало известно о том, что Путин соврал все, начиная с фамилий пациентов и заканчивая их родом занятий. Впрочем, в последнее время Путин врет каждый раз, как только раскрывает рот. Складывается впечатление, что он поспорил с Володиным, Шойгу и Димоном на крупную сумму, что как только взболтнет какую-то правду, то сразу – проиграл. А если выдержит, то каждый из указанных пациентов заплатит ему по такой же сумме. Мелочь, но приятно. А кроме того, есть чем себя занять.

В связи с этим, его речь на Новый Год была унылой и совсем ни о чем. Да, там он не прокололся, но его треп оказался серым и грустным, а ведь можно было загнуть так, что это действительно было бы интересно послушать. В общем, Путин упустил шанс, а ведь никто не знает, как все сложится дальше, и возможно, это была его последняя возможность выступить на новый год в галстуке, а не на галстуке. На наш взгляд, Путину надо было рассказать населению о том, как космические корабли бороздят земную твердь. Ведь никто из них не может проверить, что там на самом деле, а тем более – глядя туда с плоскости Земли. Все могло выглядеть примерно так.

Братья и сестры, к вам обращаюсь я.

Новини Взрывы домов в России продолжаются

В уходящем году мы совершили несколько прорывов, о которых мы не могли сказать публично до сегодня. Нет, это не прорыв канализации у фекального сталагмита, это – научные и технологические прорывы.

В первую очередь, наши ученые сделали самые точные подсчеты силы гравитации и теперь мы по праву импортозамещаем западное обозначение "G" на исконное "Г". Теперь всегда можно сказать: 1Г, 2Г, 5Г или полное Г. Но и это не все. Ученые из Сколково уточнили еще и формулу скорости звука. Многие смеялись с наших туалетов, оборудованных выгребными ямами, но это была часть научного эксперимента именно по измерению скорости распространения звуковых волн. Теперь, когда опубликованы данные исследований, мы отказываемся от чужого названия скорости звука "МАХ" и с этого дня переходим на другое название "МУХ". Оно и духовно звучит, и скрепно. Например, наша гиперзвуковая ракета "Энгельгард" (названная в честь Фридриха Энгельса), развивает скорость от 20 МУХ и выше. При этом, она способна маневрировать не хуже танка Армата, на Красной Площади.

Все это привело к более впечатляющему прорыву в области космонавтики. Наши ученые астрологи во главе с Павлом Глобой открыли новую планету, название которой пока засекречено. Эту планету невозможно заметить с Земли, но теоретические расчеты показали, что в указанном Глобой месте, не может не быть планеты, и мы отправили на нее слегка пилотируемую ракету "Фуфло-ПГ". Такое название она получила из-за нового типа топлива и соответственно – двигателей.

Московские ученые из хорошо закрытого института в Саратовской области, известные своими разработками полезных химических реагентов типа "Новичок", совершенно случайно получили вещество, названное "Фуфлонием". Что характерно, его можно добавлять в чай, мазать им дверные ручки, но что самое удивительное, оно оказалось крайне эффективным топливом для космических аппаратов класса "фуфлолёт".

Именно этот космический аппарат и доставил к секретной планете антропоморфов, обладающих добавочной хромосомой, относительно Хомо Сапиенса, в виде креста. Первая экспедиция показала, что планета пригодна для жизни жителей Московии. Правда, на планете нет атмосферы, а потому – нет и воды, зато она выгодно отличается от Земли тем, что там нет пиндосов, гейропейцев, Запада и главное – Украины. Космонавты уже доставили на место иконы, ладан, кресты, мощи и портативные буровые установки для поиска природного газа. Есть мнение, что недра планеты содержат не только газ, но и кристаллический фуфлоний.

Новини В 2019 году в России начнется революция

Это открытие – лучший подарок для россиян. Даже лучше, чем гиперзвуковая ракета, маневрирующая на скорости 20 МУХ и выдерживающая перегрузки до тех же 20 ГЭ. В общем, когда китайцы закончат вырубку тайги и высосут последнюю воду, будет куда отправиться жить, как говорится – в лучший мир.

Но есть и проблемы, которые предстоит решить в новом году. Главная из них – сделать выбор названия планеты. Есть такие варианты: Россосиссия, Импернария и Путиниция. Но эту проблему, совместными усилиями, мы непременно решим.

А теперь, поднимая традиционные бокалы шампанского в этот рождественский пост желаю всем качественных, крепких и удобных поясов, которыми надо будет поплотнее себя затянуть в районе щитовидной железы. С новым годом, антропоморфы!

Думаю, что такая смелая речь Путина не вызвала бы особых подозрений у жителей его страны. Хотя, нашлось бы несколько пессимистов, которые бы спросили: "Ёлочка нравится?"Начало формы

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.