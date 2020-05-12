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12 травня • оновлено в 17:12
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Путіна бережуть від коронавірусу: письменник із його кола розкрив несподівану причину

3.1т
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Президента Росії Володимира Путіна бережуть від можливості заразитися коронавірусом його однодумці, боячись втратити вплив.

Про це OBOZREVATEL сказав фінський письменник і журналіст, який знав Путіна і його оточення особисто, коментуючи інфікування COVID-19 його прессекретаря Дмитра Пєскова.

Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Володимир Путін і Дмитро Пєсков

МК

"Пєсков не з'являвся на публіці з 30 квітня. Або теж сидів у якомусь своєму бункерочку, або був на самоізоляції через контакт із носієм. Наприклад, із тим же Мішустіним (прем'єр-міністр Михайло Мішустін. – Ред). Путін сам трясеться за своє життя і здоров'я, а його оточення не хоче втратити роботу. Помри Путін – і де гарантія, що нікого не викинуть на вулицю? Ні, сподіватися нам усім зарано. Його бережуть", – пояснив Запольський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який захворів коронавірус COVID-19, востаннє публічно з'являвся 30 квітня на нараді у глави держави Володимира Путіна. Ймовірно, йдеться саме про відеоконференцію.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Особи
Дмитро Запольский Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Пора этому политбюро старых маразматиков клеить ласты.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
У Путина много клонов,в случае чего,отряд не заметит потери бойца.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Климкин рассказал как москали водрузили красный знамя на здание Рейхстага, скинув жевто-блакитный флаг Украины который весел там уже несколько дней. ____
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Новини Росії

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