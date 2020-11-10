Путін може відмовитися від влади через важку хворобу, – Фейгін
Президент РФ Володимир Путін погодиться покинути владу тільки за станом здоров'я, переконаний Марк Фейгін
Хвороба Паркінсона не стане причиною його відставки, вважає правозахисник
Президент РФ Володимир Путін погодиться покинути вищий пост тільки в разі погіршення стану здоров'я. Чутки про це активно поширюються в пресі, але перевірити їх неможливо.
Непрямим свідченням того, що Путін серйозно хворий, можуть служити "окремі політичні події в Росії, коли влада гарячково почала розв'язувати питання термінової пролонгації влади Путіна". Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
"Інформація про хвороби Путіна циркулює, і її неможливо перевірити. Так, він на 69-му році життя. Цілком можна припустити, що в людини в такому віці за його, м'яко кажучи, напружених занять – а у диктаторів вони завжди такі – страх насильницької смерті, – хвороби точно є. У нас ширяться чутки про рак нижнього відділу", – сказав Фейгін, коментуючи припущення видання The Sun про те, що Путін може страждати на хворобу Паркінсона.
Правозахисник зауважив, що й це припущення неможливо перевірити. Але він звернув увагу на останній відеозапис РІА Новости, "де він йде з охороною територією Кремля, то там він дуже специфічно тримає руку, смикаючи".
"Дехто вважає, що в нього до грудної клітки прикріплено порт для хіміотерапії. Є така процедура, ти постійно ходиш із цим портом, закритим пластиром, і тобі під'єднують спеціальні дроти і проводять хіміотерапію", – пояснив Фейгін.
Він додав, що в сенсі випадання волосся, яким зазвичай супроводжується хіміотерапія, "теж є специфіка, як це працює".
"Чи то Паркінсон, то чи рак може в нього бути? Так, я не відкидаю. Диму без вогню не буває. Але Путін все одно до кінця ніколи не піде з влади. Навіть якщо таке станеться, то він залишиться в якійсь ролі – голови держради, довічного сенатора. Змусити Путіна піти із влади може тільки здоров'я. Я вважаю, що з Паркінсоном він нікуди не пішов би", – сказав Фейгін.
Як писав OBOZREVATEL, видання The Sun із посиланням на свої джерела в Москві повідомило, що нібито 68-річний Володимир Путін може страждати на хворобу Паркінсона. З цієї причини він може піти у відставку у 2021 році.