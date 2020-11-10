Путін може відмовитися від влади через важку хворобу, – Фейгін

Президент РФ Володимир Путін погодиться покинути вищий пост тільки в разі погіршення стану здоров'я. Чутки про це активно поширюються в пресі, але перевірити їх неможливо.

Непрямим свідченням того, що Путін серйозно хворий, можуть служити "окремі політичні події в Росії, коли влада гарячково почала розв'язувати питання термінової пролонгації влади Путіна". Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

"Інформація про хвороби Путіна циркулює, і її неможливо перевірити. Так, він на 69-му році життя. Цілком можна припустити, що в людини в такому віці за його, м'яко кажучи, напружених занять – а у диктаторів вони завжди такі – страх насильницької смерті, – хвороби точно є. У нас ширяться чутки про рак нижнього відділу", – сказав Фейгін, коментуючи припущення видання The Sun про те, що Путін може страждати на хворобу Паркінсона.

Правозахисник зауважив, що й це припущення неможливо перевірити. Але він звернув увагу на останній відеозапис РІА Новости, "де він йде з охороною територією Кремля, то там він дуже специфічно тримає руку, смикаючи".

"Дехто вважає, що в нього до грудної клітки прикріплено порт для хіміотерапії. Є така процедура, ти постійно ходиш із цим портом, закритим пластиром, і тобі під'єднують спеціальні дроти і проводять хіміотерапію", – пояснив Фейгін.

Він додав, що в сенсі випадання волосся, яким зазвичай супроводжується хіміотерапія, "теж є специфіка, як це працює".

"Чи то Паркінсон, то чи рак може в нього бути? Так, я не відкидаю. Диму без вогню не буває. Але Путін все одно до кінця ніколи не піде з влади. Навіть якщо таке станеться, то він залишиться в якійсь ролі – голови держради, довічного сенатора. Змусити Путіна піти із влади може тільки здоров'я. Я вважаю, що з Паркінсоном він нікуди не пішов би", – сказав Фейгін.

Як писав OBOZREVATEL, видання The Sun із посиланням на свої джерела в Москві повідомило, що нібито 68-річний Володимир Путін може страждати на хворобу Паркінсона. З цієї причини він може піти у відставку у 2021 році.