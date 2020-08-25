Путін може відмовитися від участі у виборах-2024, – Курносова

Президент РФ Володимир Путін може відмовитися від участі в чергових президентських виборах в Росії 2024 року.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила російська політична аналітичка Ольга Курносова. "Я не була б настільки впевнена в тому, що Путін буде балотуватися в 2024 році. Він захотів мати таку можливість, щоб не бути кульгавою качкою", – зауважила вона.

Як пояснила аналітичка, з 2019 року почалися пошуки наступника Путіна на цій посаді. Цей процес "почав вносити дисбаланс в елітах", і в Кремлі було ухвалено рішення про "обнулення" президентських термінів Путіна, щоб він знову міг взяти участь у виборах.

У той же час Курносова звернула увагу на знакову, на її думку, подію, яка стане індикатором настроїв російських виборців – єдиний день голосування, який пройде в РФ у вересні.

За її оцінками, протести в Білорусі і Хабаровську можуть стимулювати росіян на протестне голосування. "Це своєрідне соцопитування у вигляді голосування людей за депутатів різних рівнів і губернаторів буде дуже важливим", – підкреслила вона.

Повну версію інтерв'ю з Ольгою Курносовою читайте на OBOZREVATEL в неділю, 23 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, висловив 100-відсоткову впевненість в тому, що президент РФ Володимир Путін не буде керувати країною до 2036 року.

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