Путін може стати останнім президентом РФ, – Обухов

Володимир Путін може стати останнім президентом Російської Федерації, оскільки до чергових президентських виборів 2024 року РФ як держава може припинити існування.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Швидше за все, ніякого наступника не буде. Коли розсиплеться Росія, про яких наступників Путіна можна говорити?" – зауважив він.

У цьому контексті він провів паралель з розвалом Радянського Союзу. "Хто був наступником у Горбачова? Нікого. Єльцин не був наступником – він став президентом Росії", – нагадав політик.

За його оцінками, 2021 року в Росії, найімовірніше, не відбудеться зміни влади, Путін залишиться на посаді. "У мене є сумніви, що 2021 року Путін раптом зникне. Не тому, що він такий сильний, потужний, а просто тому що у будь-якої країни є інерція", – пояснив Обухов.

Він заявив, що Путін не є одноосібним главою держави, він очолює кремлівську "мафію" і виконує її побажання. "Путін – ватажок мафії. Він не диктатор, як багато хто думає. Він все одно робить те, що потрібно оточенню", – наголосив Обухов.

Як писав OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук назвав сили, які, на його думку, можуть похитнути владу Путіна в Росії. За його словами, вони ростуть щодня.