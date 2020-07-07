Путін може приєднати до Росії Північний полюс, – аналітик

Президент РФ Володимир Путін критикує сусідні країни за те, що вони нібито відібрали у Росії "исконно русские земли" і може спробувати що-небудь повернути.

Таку думку висловив російський журналіст і аналітик Андрій Колесніков у програмі "Обличчям до події" на "Радіо Свобода". На його думку, Путін вважає себе спадкоємцем Російської імперії.

"Польща теж була частиною Російської імперії, і Фінляндія. Тоді потрібно повертати Фінляндію і Польщу, прибалтійські країни, Бессарабію, взагалі все, як якийсь із депутатів помітив, що голосування за Конституцію – це повернення до кордонів Радянського Союзу 1945 року. Я думаю, що пан Токаєв закрив Казахстан від коронавірусу, можливо, злякавшись цих слів. Тому що Північний Казахстан – це історично російська територія, там гуляє вітер і нічого немає, степ та степ кругом. Вона ж споконвічно наша земля, ми потом і кров'ю її своєю поливали, треба обов'язково повернути. Крим уже забрали, потрібно що-небудь іще придбати", – сказав Колесніков.

Він не виключив, що президент РФ може зважитися на приєднання до Росії нових територій.

"Я не виключаю, що за відсутності надихаючих якихось заходів, можливо, Володимир Володимирович що-небудь іще приєднає – Північний полюс, Південну Осетію, Абхазію, пора вже самовизначитися цим націям, увійти нарешті до складу Російської імперії", – зазначив журналіст.

Він назвав такі міркування небезпечними і безглуздими з історичної точки зору.

"Багато чого відбувалося за ці десятиліття з межами, зокрема, тих самих республік. Радянський Союз Конституцією 1977 визначався як союз вільних, республік і народів, що самовизначаються. Звичайно, потрібно було закріплювати право на самовизначення про вихід із Радянського Союзу, ніхто всерйоз про це не думав. Хто в Радянському Союзі думав про те, щоб вийти з Радянського Союзу, поки імперія не почала розвалюватися сама і розвалилася? Якби була прописана процедура, як каже наш президент, не відбувся б розвал Союзу? Естонія виходила б за процедурою, подавала заявку, заявку б відкидали, вони б боролися за це? Абсолютно, пікейні жилети можуть так міркувати біля під'їзду про великі історичні події", – підсумував Колесніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії.