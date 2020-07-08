МоваЯзык

Топтеми:

Путін може приєднати до Росії Північний полюс, – аналітик

Новини Росії
1,5 т.
Володимир Путін вважає себе спадкоємцем Російської імперії

Володимир Путін вважає себе спадкоємцем Російської імперії.

Президент РФ Володимир Путін критикує сусідні країни за те, що вони нібито відібрали у Росії "исконно русские земли" і може спробувати що-небудь повернути.

Таку думку висловив російський журналіст і аналітик Андрій Колесніков у програмі "Обличчям до події" на "Радіо Свобода". На його думку, Путін вважає себе спадкоємцем Російської імперії.

"Польща теж була частиною Російської імперії, і Фінляндія. Тоді потрібно повертати Фінляндію і Польщу, прибалтійські країни, Бессарабію, взагалі все, як якийсь із депутатів помітив, що голосування за Конституцію – це повернення до кордонів Радянського Союзу 1945 року. Я думаю, що пан Токаєв закрив Казахстан від коронавірусу, можливо, злякавшись цих слів. Тому що Північний Казахстан – це історично російська територія, там гуляє вітер і нічого немає, степ та степ кругом. Вона ж споконвічно наша земля, ми потом і кров'ю її своєю поливали, треба обов'язково повернути. Крим уже забрали, потрібно що-небудь іще придбати", – сказав Колесніков.

Він не виключив, що президент РФ може зважитися на приєднання до Росії нових територій.

"Я не виключаю, що за відсутності надихаючих якихось заходів, можливо, Володимир Володимирович що-небудь іще приєднає – Північний полюс, Південну Осетію, Абхазію, пора вже самовизначитися цим націям, увійти нарешті до складу Російської імперії", – зазначив журналіст.

Він назвав такі міркування небезпечними і безглуздими з історичної точки зору.

"Багато чого відбувалося за ці десятиліття з межами, зокрема, тих самих республік. Радянський Союз Конституцією 1977 визначався як союз вільних, республік і народів, що самовизначаються. Звичайно, потрібно було закріплювати право на самовизначення про вихід із Радянського Союзу, ніхто всерйоз про це не думав. Хто в Радянському Союзі думав про те, щоб вийти з Радянського Союзу, поки імперія не почала розвалюватися сама і розвалилася? Якби була прописана процедура, як каже наш президент, не відбувся б розвал Союзу? Естонія виходила б за процедурою, подавала заявку, заявку б відкидали, вони б боролися за це? Абсолютно, пікейні жилети можуть так міркувати біля під'їзду про великі історичні події", – підсумував Колесніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії.

РосіяІсторіяВолодимир Путін
Поділитися в Facebook
  2. Новини Росії