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Путін може піти з влади і призначити наступника — політолог

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Президент Росії Володимир Путін на президентських виборах в 2024 році може поступитися кріслом глави держави нинішньому прем'єр-міністру Дмитру Медведєву, а потім повернутися в нього ще раз, або ж призначити собі наступника і взагалі піти з влади.

Про ймовірні сценарії в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Олександр Морозов.

"Путін може і не повертатися, якщо передасть справи наступнику і вони підуть добре з його точки зору. Або ж путіністам вдасться побудувати всю систему передачі влади "синам", чим вони і займаються. Тоді Путін може спокійно залишатися на пенсії і доживати свій термін великим творцем нової моделі російської держави. Може так само поступитися своїм місцем Медведєву, а потім повернутися на нього ще раз", — припустив політолог.

Володимир Путін

Володимир Путін

В якості наступника, за словами Морозова, Путін може вибрати когось із нинішніх молодих губернаторів. Але таку фігуру він визначить за два роки до самих виборів.

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"Путіну більше не вірять": рейтинг російського президента впав до історичного мінімуму

"У найближчі 5 років улюбленцем Путіна може стати хтось із молодих губернаторів. У цього варіанту є помітне але: Путін нікому не розповідає про свої симпатії, ніхто не наближений до нього і всі вони ще дуже далекі від президентської посади. Якщо ж він піде на такий варіант, то фігуру із молодих політиків вибере не раніше 2022 року", — підсумував Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг російського президента Володимира Путіна впав до історичного мінімуму. Йому більше не вірять.

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Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир ПутінДмитро МедведєвОлександр Морозов
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївибори президента Росії
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Gordon Yury
Gordon Yury
Статья о том, что нынешний нацлидер московитов живее всех живых!!! Он жил, живет и будет жить вечно!!! Вот это прогиб, куда там адептам Зеленского - им еще учиться, учиться и учиться - ведь именно это завещал им предыдущий "вечно живой"...
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