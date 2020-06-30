Путін може 'пересидіти' Сталіна, але з ним майбутнього у Росії немає. Інтерв'ю з опозиціонером

Голосування за поправки до Конституції РФ є незаконним з низки причин. Опозиція не може вплинути на ситуацію – рішення вже прийнято. Участь в голосуванні жителів анексованого Криму – ще одне джерело проблем для Кремля.

Президент РФ Володимир Путін хоче увійти в історію, але для нової військової авантюри у нього немає ані сил, ані засобів. Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер Юрій Медовар.

– Чому ви вважаєте голосування незаконним?

- По-перше, зміни в статтях Конституції виносяться на всеросійський референдум, на якому має бути присутнім більше половини виборців – 50% плюс 1 голос. По-друге, кожна поправка виноситься окремо – "так" - "ні". 20 поправок – 20 бюлетенів.

Я вперше з 1970 року не беру участі в голосуванні. Я відмовився бути членом виборчої комісії з правом вирішального голосу, підписав "Звернення трьохсот" - зараз таких, як я, вже більше – тих, хто відмовляється брати участь в цьому фарсі.

Ми не пішли на голосування, ми не підтримуємо цей балаган, і ми вважаємо, що він абсолютно незаконний. Він поза законом. Як, власне, і Путін з 2012 року не є президентом Російської Федерації, тому що він порушив 81-ту статтю Конституції.

– Що в ситуації, що склалася, може зробити опозиція, крім того, що закликати до бойкоту голосування?

– Опозиція, як завжди, розділилася. Є опозиція права, є опозиція ліва, є опозиція Льоші Навального – незрозуміло, до кого вона належить.

Ми нічого не можемо зробити, тому що рішення вже прийнято – прийнято Думою, Радою Федерації. Але Путін захотів показати всьому світу, що його підтримує весь народ.

У нас все відбувається традиційно. Наприклад, мені повідомили вчора (25 червня, – Ред.), що в Рубльовський водозабір з ранку пригнали цілу колону, всіх працівників на голосування о 8 ранку. Про електронне голосування я навіть говорити не хочу – це стовідсоткова фальсифікація.

Нібито пандемія, тому через неї тижневе голосування. Але це все фарс.

Це взагалі нікому не потрібно. Витрачаються мільярди. А якщо врахувати, скільки людей захворіє через це. Бідні члени комісії змушені тиждень сидіти в масках і в рукавичках в таку спеку. А без маски теж не можна.

Голосування за поправки до Конституції Росії

– Але є ж ще, умовно кажучи, фактор Майдану. Коли в Україні до влади прийшов Янукович, багато теж думали, що це надовго. Але зовсім скоро стався Майдан. Чому ви не допускаєте чогось подібного і в Росії?

– Та тому що ми – не ви. Є різниця в ментальності народів. Вільна людина піде на Майдан. Але людина, яка звикла лизати одне місце і весь час бути в рабському стані, ніколи не піде на Майдан.

Є різниця між українцями і росіянами. Ось такі ми "брати". Ви змогли, а ми ні.

– Так само, як і у випадку з виборами до Держдуми, в цьому голосуванні бере участь анексований Крим. Звідси виникає питання легітимності.

– Якщо брати до уваги міжнародне право, це нелегітимно. Усе. Можу сказати одним словом. У Росії встановлено верховенство російського права над міжнародним, але такого не повинно бути.

Далі будуть суди, будуть проблеми, тому що ми не виконуємо рішення міжнародних структур.

Пам'ятаєте, як було із захопленням українських кораблів у Керченській протоці? Раз не віддали судна, значить, жодне ваше судно не заходитиме в порти.

– Тобто це голосування в Криму – ще одна причина проблем Росії.

– А у нас є проблема – цар. У нас взагалі нічого немає без проблем. Вся Росія – проблема світового масштабу.

Володимир Путін

– 29 червня Путін збирається виступити зі зверненням. По-перше, це ж порушення процедури, чи не так? Адже це посеред голосування – воно закінчується тільки 1 липня. По-друге, що він може важливого сказати?

– Ви все правильно сказали – це порушення процедури. День до голосування називається днем тиші, а він посеред голосування хоче пояснити, для чого народу треба голосувати. Так що яка там процедура! Цього голосування взагалі не повинно було бути. Ми взагалі незрозуміло, як, і незрозуміло, за що голосуємо.

Що він буде говорити? Я не знаю. Він останнім часом стільки говорить, що навіть важко зрозуміти, що він хоче сказати.

Для чого Путін обнуляється? Сталіна він, швидше за все, пересидить. Миколу I теж – той сидів 29 років, а він просидить 36, якщо ласти не склеїть. Він пересидить і Катерину II .Залишається недосяжним Іван Грозний – він був на троні більше 50 років, тому що з дитинства увійшов.

Як я розумію, такі люди, як він, дуже пихаті – як всі маленькі наполеончики. Він хоче увійти в історію держави російської. Ввійти-то можна, тільки з яким знаком – з "плюсом" чи з "мінусом"? Герострат спалив храм Артеміди і увійшов в історію, але як руйнівник.

– Дійсно, з окремих заяв Путіна можна зробити висновок, що він хоче увійти в історію. Чи вважаєте ви, що заради цього він може піти на нову військову авантюру?

– Це дуже складне питання. Я не військовий аналітик, але, думаю, зараз у нього не вистачає ані сил, ані засобів, ані міжнародної підтримки для цього. Подивіться, хто приїхав на це "побєдобєсіє"? (Парад Перемоги в Москві, – Ред.) Зібралися "найшанованіші" президенти усього світу.

Будь-яка авантюра зараз вийде дуже великим боком. Напевно, радники у нього є, до когось він дослухається.

Юрій Медовар Рідус

– Виходячи з того, що ви сказали, створюється зовсім невесела картина майбутнього Російської Федерації. Коли буде хоч якийсь просвіт?

– З Путіним у Росії майбутнього немає. Це Володін каже: "Є Путін – є Росія". А я кажу по-іншому: "Є Путін – немає Росії". У путінізмі нічого не може розвиватися. Це суцільне болото. В болоті, крім жаб і журавлини, нічого корисного немає.