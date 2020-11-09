Фейгін назвав єдиного можливого наступника Путіна

Президент РФ Володимир Путін може передати владу тільки власній дочці Катерині Тихоновій.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін. "З моєї точки зору, Путін може віддати владу тільки своїй дочці Тихоновій, більше нікому", – припустив він.

"Кому він може довіряти? Я не уявляю. За всі ці роки навколо нього була ціла низка людей, але сказати, хто з них найдовіреніший, я б не наважився", – зауважив правозахисник.

На його думку, Путін є вкрай недовірливою людиною. "Чесно кажучи, Путін – людина з тієї категорії, у якої справжніх друзів немає, він нікому не може довіряти на сто відсотків. Тільки своїм дочкам. У нього дві дочки, значить, одній з них", – резюмував Фейгін.

Як писав OBOZREVATEL, у Володимира Путіна є дві дочки – Марія і Катерина. Обидві живуть під іншими прізвищами і публічно заперечують спорідненість з главою РФ.